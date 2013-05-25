"الحربي" للمرتبة الـ 12 في وزارة الرياضة

وافق مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الرس، على ترقية الموظف فواز بن شديد الوهيبي الحربي للمرتبة الثانية عشرة.
وتهنئ "سبق" فواز الحربي، وتتمنى له التوفيق الدائم.
وافق مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الرس، على ترقية الموظف فواز بن شديد الوهيبي الحربي للمرتبة الثانية عشرة.
وتهنئ "سبق" فواز الحربي، وتتمنى له التوفيق الدائم.
وافق مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الرس، على ترقية الموظف فواز بن شديد الوهيبي الحربي للمرتبة الثانية عشرة.
وتهنئ "سبق" فواز الحربي، وتتمنى له التوفيق الدائم.
وافق مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الرس، على ترقية الموظف فواز بن شديد الوهيبي الحربي للمرتبة الثانية عشرة.
وتهنئ "سبق" فواز الحربي، وتتمنى له التوفيق الدائم.