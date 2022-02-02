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"كاكست" و"زين" يتعاونان لتحقيق التكامل في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار

تهدف هذه الشراكة إلى تحديد الأولويات والاحتياج الوطني في المجالات التجارية لتطبيقاتها

وقّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، بمقر واجهة الرياض اليوم، مذكرة تفاهم، للتعاون وتحقيق التكامل الوطني بين قطاع البحث والتطوير والابتكار مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار.

ووقّع المذكرة على هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني "LEAP"، رئيسُ المدينة الدكتور منير بن محمود الدسوقي، والرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحديد الأولويات والاحتياج الوطني في المجالات التجارية لتطبيقات الطائرات بدون طيار، التي يستوعبها السوق المحلي، والإسهام في تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للمدينة وشركة زين في المجالات ذات العلاقة، ودعم المحتوى المحلي من خلال نقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار من نطاق البحث والتطوير إلى التسويق للابتكارات كمنتجات قادرة على تقديم خدمات في السوق المحلية والعالمية، ودراسة مستحدثات التقنيات المتعلقة في هذا المجال، وتسخير قدرات البحث والتطوير والابتكار لإيجاد الحلول التقنية المتسارعة التي يرغب القطاع الخاص في امتلاكها.

كما تهدف الشراكة إلى الاستشراف التقني والخدمات والتطبيقات القادمة في مجال الطائرات بدون طيار التي تسهم في تحقيق الاستدامة، ورسم خارطة طريق يستند إليها للاستفادة من القدرات البشرية، والبنية التحتية، والعلاقات التجارية لكل من المدينة وشركة "زين السعودية"، والتعاون في تبادل الخبرات، والعمل على إيجاد الحلول التقنية في الطائرات بدون طيار، وتوفير الدعم المالي واللوجيستي للقدرات البشرية والبنية التحتية لضمان الاستدامة، وتحقيق الأهداف المشتركة.

وتشمل مجالات المذكرة التعاونَ أيضًا في مهام وتطبيقات الاستطلاع والمراقبة والتصوير، والاستفادة من أنظمة الطائرات بدون طيار المطورة للعمل على الاختبارات الميدانية؛ لمعرفة مناسبتها للتطبيقات التجارية القائمة، والمشاركة في تقديم الندوات والمعارض للتعريف بمستجدات التطبيقات ذات العلاقة.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كاكست زين السعودية مؤتمر LEAP

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كاكست" و"زين" يتعاونان لتحقيق التكامل في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار
سبق

وقّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، بمقر واجهة الرياض اليوم، مذكرة تفاهم، للتعاون وتحقيق التكامل الوطني بين قطاع البحث والتطوير والابتكار مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار.

ووقّع المذكرة على هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني "LEAP"، رئيسُ المدينة الدكتور منير بن محمود الدسوقي، والرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحديد الأولويات والاحتياج الوطني في المجالات التجارية لتطبيقات الطائرات بدون طيار، التي يستوعبها السوق المحلي، والإسهام في تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للمدينة وشركة زين في المجالات ذات العلاقة، ودعم المحتوى المحلي من خلال نقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار من نطاق البحث والتطوير إلى التسويق للابتكارات كمنتجات قادرة على تقديم خدمات في السوق المحلية والعالمية، ودراسة مستحدثات التقنيات المتعلقة في هذا المجال، وتسخير قدرات البحث والتطوير والابتكار لإيجاد الحلول التقنية المتسارعة التي يرغب القطاع الخاص في امتلاكها.

كما تهدف الشراكة إلى الاستشراف التقني والخدمات والتطبيقات القادمة في مجال الطائرات بدون طيار التي تسهم في تحقيق الاستدامة، ورسم خارطة طريق يستند إليها للاستفادة من القدرات البشرية، والبنية التحتية، والعلاقات التجارية لكل من المدينة وشركة "زين السعودية"، والتعاون في تبادل الخبرات، والعمل على إيجاد الحلول التقنية في الطائرات بدون طيار، وتوفير الدعم المالي واللوجيستي للقدرات البشرية والبنية التحتية لضمان الاستدامة، وتحقيق الأهداف المشتركة.

وتشمل مجالات المذكرة التعاونَ أيضًا في مهام وتطبيقات الاستطلاع والمراقبة والتصوير، والاستفادة من أنظمة الطائرات بدون طيار المطورة للعمل على الاختبارات الميدانية؛ لمعرفة مناسبتها للتطبيقات التجارية القائمة، والمشاركة في تقديم الندوات والمعارض للتعريف بمستجدات التطبيقات ذات العلاقة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
09:21 AM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
05:51 PM

"كاكست" و"زين" يتعاونان لتحقيق التكامل في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار

تهدف هذه الشراكة إلى تحديد الأولويات والاحتياج الوطني في المجالات التجارية لتطبيقاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، بمقر واجهة الرياض اليوم، مذكرة تفاهم، للتعاون وتحقيق التكامل الوطني بين قطاع البحث والتطوير والابتكار مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار.

ووقّع المذكرة على هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني "LEAP"، رئيسُ المدينة الدكتور منير بن محمود الدسوقي، والرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحديد الأولويات والاحتياج الوطني في المجالات التجارية لتطبيقات الطائرات بدون طيار، التي يستوعبها السوق المحلي، والإسهام في تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للمدينة وشركة زين في المجالات ذات العلاقة، ودعم المحتوى المحلي من خلال نقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار من نطاق البحث والتطوير إلى التسويق للابتكارات كمنتجات قادرة على تقديم خدمات في السوق المحلية والعالمية، ودراسة مستحدثات التقنيات المتعلقة في هذا المجال، وتسخير قدرات البحث والتطوير والابتكار لإيجاد الحلول التقنية المتسارعة التي يرغب القطاع الخاص في امتلاكها.

كما تهدف الشراكة إلى الاستشراف التقني والخدمات والتطبيقات القادمة في مجال الطائرات بدون طيار التي تسهم في تحقيق الاستدامة، ورسم خارطة طريق يستند إليها للاستفادة من القدرات البشرية، والبنية التحتية، والعلاقات التجارية لكل من المدينة وشركة "زين السعودية"، والتعاون في تبادل الخبرات، والعمل على إيجاد الحلول التقنية في الطائرات بدون طيار، وتوفير الدعم المالي واللوجيستي للقدرات البشرية والبنية التحتية لضمان الاستدامة، وتحقيق الأهداف المشتركة.

وتشمل مجالات المذكرة التعاونَ أيضًا في مهام وتطبيقات الاستطلاع والمراقبة والتصوير، والاستفادة من أنظمة الطائرات بدون طيار المطورة للعمل على الاختبارات الميدانية؛ لمعرفة مناسبتها للتطبيقات التجارية القائمة، والمشاركة في تقديم الندوات والمعارض للتعريف بمستجدات التطبيقات ذات العلاقة.

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