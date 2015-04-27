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"الصحة": تسجيل 1045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 983 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 983 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 414219 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 983 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 397,587 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6922حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9710 والحالات الحرجة 1277 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 983 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 414219 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 983 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 397,587 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6922حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9710 والحالات الحرجة 1277 حالة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
03:39 PM

"الصحة": تسجيل 1045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 983 خلال الـ24 ساعة الماضية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
4,470

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 414219 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 983 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 397,587 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6922حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9710 والحالات الحرجة 1277 حالة.

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