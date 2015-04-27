"الصحة": تسجيل 1045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 983 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 414219 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 983 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 397,587 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6922حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9710 والحالات الحرجة 1277 حالة.
"الصحة": تسجيل 1045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 983 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-04-27
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 414219 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 983 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 397,587 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6922حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9710 والحالات الحرجة 1277 حالة.
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
03:39 PM
"الصحة": تسجيل 1045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 983 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 414219 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 983 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 397,587 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6922حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9710 والحالات الحرجة 1277 حالة.