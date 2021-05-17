"الفيصل" يعتمد التشكيل الجديد لعددٍ من مجالس إدارات الاتحادات واللجان والروابط السعودية

لدورة الانتخابات 2021 - 2024

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، أمس الأحد، التشكيل الجديد لعددٍ من مجالس إدارات الاتحادات واللجان والروابط الرياضية السعودية لدورة الانتخابات 2021ـ2024.



وقدم الفيصل التهنئة لكل رؤساء الاتحادات واللجان والروابط، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والشارع الرياضي السعودي.



وسبق أن وجّه مطلع الشهر الجاري دعوة إلى عقد الجمعية العمومية الـ 24 لأعضاء الجمعية واللجنة الأولمبية، في مجمع الأمير فيصل بن فهد في الرياض.



وجاء التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية على النحو التالي:



1. الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للرماية.



2. الأمير عبدالله بن فهد آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للفروسية.



3. الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.



4. الأمير خالد بن سلطان الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.



5. الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.



6. الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.



7. الأميرة غادة بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود رئيسًا للجنة السعودية لكرة الشبكة.



8. الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للكريكت.



9. الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للهجن.



10. الأمير فهد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية.



11. الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرحان آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة المناورة.



12. الأمير بندر بن خالد بن فهد الفرحان آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.



13. معالي ياسر بن عثمان الرميان رئيسًا للاتحاد السعودي للجولف.



14. فيصل بن سعود الخميسي رئيساً للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.



15. محمد بن أحمد الحربي رئيسًا للاتحاد السعودي لرفع الأثقال.



16. محمد بن سامي بن فايز رئيسًا للاتحاد السعودي للجيوجيتسو.



17. عبدالعزيز بن أسامة جليدان رئيسًا للاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع.



18. عمرو بن فريد زيدان رئيسًا للاتحاد السعودي للبولو.



19. المهندس عمرو بن صالح بن عبدالرحمن المدني رئيسًا للاتحاد السعودي للمنطاد.



20. أحمد بن شاهر بن أحمد طباع رئيسًا للاتحاد السعودي للرياضات الشتوية.



21. نايف بن محمد بن عبدالمحسن بن حميد رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة.



22. المهندس محمد بن منديل بن محمد المنديل رئيسًا للاتحاد السعودي للهوكي.



23. يزيد بن فهد بن عبدالرحمن الرشيد رئيسًا للاتحاد السعودي للاكروس.



24. علي بن مصباح بن بكر الدجاني رئيسًا للاتحاد السعودي للرقبي.



25. مقرن بن محمد المقرن رئيسًا للاتحاد السعودي للريشة الطائرة.



26. عمر بن فيصل بن عبدالعزيز الحجيلان رئيسًا للاتحاد السعودي لرياضات المغامرة.



27. الدكتور أحمد بن صالح بن ناصر رئيسًا للاتحاد السعودي للطب الرياضي.



28. أحمد بن محمد الصبان رئيسًا للاتحاد السعودي للمبارزة.



29. عبدالله بن أحمد الحربي رئيسًا للاتحاد السعودي للملاكمة.



30. عبدالله بن سالم الوحشي رئيسًا للاتحاد السعودي للشطرنج.



31. المهندس حسام الدين بن صالح المدني رئيسًا للاتحاد السعودي للطيران الشراعي والهوائي.



32. ناصر بن محمد الدغيثر رئيسًا للاتحاد السعودي للخماسي الحديث.



33. الدكتور سليمان بن عمر الجلعود رئيسًا للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.



34. عبدالملك بن عبدالعزيز الشثري رئيسًا للاتحاد السعودي للبولينج.



35. أحمد بن سعود الشمري رئيسًا للاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.



36. عبدالعزيز بن مبارك السويكت رئيسًا للاتحاد السعودي للكانو.



37. أيمن بن محمد الراشد رئيسًا للاتحاد السعودي لكمال الأجسام.



38. المهندس أحمد بن صفوان القضماني رئيسًا للاتحاد السعودي للسباحة.



39. الدكتور مشرف بن علي الشهري رئيسًا للاتحاد السعودي للكاراتيه.



40. الدكتور غسان يوسف طاشكندي رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة السلة.



41. فاضل بن علي النمر رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة اليد.



42. الدكتور عبدالله هاشم البار رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة الطاولة.



43. أريج بنت حامد مطبقاني رئيسًا للاتحاد السعودي للتنس.



44. الدكتور خالد بن منصور الزغيبي رئيسًا للاتحاد السعودي للكرة الطائرة.



45. الدكتور حبيب بن علي الربعان رئيسًا للاتحاد السعودي لألعاب القوى.



46. العميد شداد بن طالع العمري رئيسًا للاتحاد السعودي للتايكوندو.



47. عبدالله بن علي الوثلان رئيسًا للاتحاد السعودي للدراجات.



48. عبدالله بن محمد النشار رئيسًا للجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل.



49. الدكتور محمد صالح القنباز رئيسًا للجنة السعودية للرقابة على المنشطات.



50. المهندس باسم عبدالله زارع رئيسًا للجنة السعودية للآيكيدو.



51. عبدالرحيم بن محمد الشهري رئيسًا للجنة السعودية للكيوكوشن.



52. نوف بنت محمد المروعي رئيسًا للجنة السعودية لليوغا.



53. محمد بن عبيد القحطاني رئيسًا للجنة السعودية للووشو.



54. علي بن محمد بن يحيى الشيخي رئيسًا للجنة السعودية لكرة قدم الطاولة (الفرفيرة).



55. المهندس عبدالله بن إبراهيم الغليقة رئيسًا للجنة السعودية للطبق الطائر.



56. أحمد عبدالرحمن الغامدي رئيسًا للجنة السعودية لرياضات القوة.



57. عبدالرحمن بن منصور بن خثيلة رئيسًا للجنة السعودية للسامبو.



58. ريم بنت عبطان الفقير رئيسًا للجنة السعودية للألعاب الشعبية.



59. علي بن مسفر الزهراني رئيسًا للرابطة السعودية للمدربين.



60. الحكم الدولي حاتم بن محمد الحربي رئيسًا للرابطة السعودية للحكام.



61. هادي صوعان صميلي رئيسًا للرابطة السعودية للاعبين الأولمبيين.