"جيوفينكو" محترف "الهلال" ثاني أعلى راتب ضمن اللاعبين الإيطاليين المحترفين

براتب يصل لـ10 ملايين يورو

بات محترف نادي الهلال الحالي اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو ثاني أغلى راتب للاعب إيطالي، بحسب تقارير صحفية.



ونشر موقع "tmw"الإيطالي تقريرًا عن اللاعبين الإيطاليين الأعلى أجرًا في كرة القدم في الوقت الحالي، وجاء محترف الهلال في المركز الثاني. واحتل الصدارة اللاعب فيراتي لاعب باريس سان جيرمان براتب يصل لـ 11 مليون يورو، ثم جيوفينكو براتب يصل لـ 10 ملايين يورو. وفي المركز الثالث جاء اللاعب جورجينهو محترف تشيلسي براتب 6.6 مليون، ثم الحارس دوناروما مع ميلان براتب 6 ملايين. ‏وفي المركز الخامس جاء اللاعب كييزا محترف يوفنتوس براتب 5 ملايين.