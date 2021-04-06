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روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

قالت: جميع حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس "مستوردة"

أكّدت السلطات الروسية تسجيلها 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا، إضافة إلى 6 إصابات بالسلالة "الجنوب إفريقية".

وأشارت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) في تصريح لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية، إلى أن جميع حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس "مستوردة".

وشدّدت على ضرورة عدم التوجّه إلى الخارج، حيث تسجّل أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا أعداداً متزايدة من الإصابات بهذه النسخ المتحورة من الفيروس.

وأشارت إلى أن ما بين 60 و70 % من الإصابات المسجّلة في أوروبا في الوقت اللاحق هي الإصابات بالسلالة "البريطانية"، وفق "روسيا اليوم".

وأضافت بوبوفا، أن السلالة "البريطانية" ليس لها انتشار واسع في روسيا حتى الآن، لكن روسيا سجّلت نحو 20 نسخة متحورة مختلفة من الفيروس، مؤكدة أن الباحثين يدرسونها حالياً.

يُذكر أن عدد البلدان التي سجّلت الإصابات بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا، التي تمّ اكتشافها في بريطانيا لأول مرة في ديسمبر الماضي، قد بلغ 130 بلداً.

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روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا
سبق

أكّدت السلطات الروسية تسجيلها 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا، إضافة إلى 6 إصابات بالسلالة "الجنوب إفريقية".

وأشارت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) في تصريح لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية، إلى أن جميع حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس "مستوردة".

وشدّدت على ضرورة عدم التوجّه إلى الخارج، حيث تسجّل أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا أعداداً متزايدة من الإصابات بهذه النسخ المتحورة من الفيروس.

وأشارت إلى أن ما بين 60 و70 % من الإصابات المسجّلة في أوروبا في الوقت اللاحق هي الإصابات بالسلالة "البريطانية"، وفق "روسيا اليوم".

وأضافت بوبوفا، أن السلالة "البريطانية" ليس لها انتشار واسع في روسيا حتى الآن، لكن روسيا سجّلت نحو 20 نسخة متحورة مختلفة من الفيروس، مؤكدة أن الباحثين يدرسونها حالياً.

يُذكر أن عدد البلدان التي سجّلت الإصابات بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا، التي تمّ اكتشافها في بريطانيا لأول مرة في ديسمبر الماضي، قد بلغ 130 بلداً.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
10:14 AM

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

قالت: جميع حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس "مستوردة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت السلطات الروسية تسجيلها 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا، إضافة إلى 6 إصابات بالسلالة "الجنوب إفريقية".

وأشارت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) في تصريح لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية، إلى أن جميع حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس "مستوردة".

وشدّدت على ضرورة عدم التوجّه إلى الخارج، حيث تسجّل أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا أعداداً متزايدة من الإصابات بهذه النسخ المتحورة من الفيروس.

وأشارت إلى أن ما بين 60 و70 % من الإصابات المسجّلة في أوروبا في الوقت اللاحق هي الإصابات بالسلالة "البريطانية"، وفق "روسيا اليوم".

وأضافت بوبوفا، أن السلالة "البريطانية" ليس لها انتشار واسع في روسيا حتى الآن، لكن روسيا سجّلت نحو 20 نسخة متحورة مختلفة من الفيروس، مؤكدة أن الباحثين يدرسونها حالياً.

يُذكر أن عدد البلدان التي سجّلت الإصابات بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا، التي تمّ اكتشافها في بريطانيا لأول مرة في ديسمبر الماضي، قد بلغ 130 بلداً.

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