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7764 جولة تفقدية على مساجد وجوامع منطقة عسير

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

نفَّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 7764 جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الوزارة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام للفرع، الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق ارتداء الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس درجة الحرارة؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق السعودية.

وأكد "الخيري" ضرورة مواصلة الجولات، ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة، والتقيُّد بما يأتي من الجهات المختصة للمساهمة في منع انتشار جائحة كورونا.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد كورونا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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7764 جولة تفقدية على مساجد وجوامع منطقة عسير
سبق

نفَّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 7764 جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الوزارة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام للفرع، الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق ارتداء الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس درجة الحرارة؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق السعودية.

وأكد "الخيري" ضرورة مواصلة الجولات، ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة، والتقيُّد بما يأتي من الجهات المختصة للمساهمة في منع انتشار جائحة كورونا.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
10:23 PM

7764 جولة تفقدية على مساجد وجوامع منطقة عسير

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نفَّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 7764 جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الوزارة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام للفرع، الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق ارتداء الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس درجة الحرارة؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق السعودية.

وأكد "الخيري" ضرورة مواصلة الجولات، ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة، والتقيُّد بما يأتي من الجهات المختصة للمساهمة في منع انتشار جائحة كورونا.

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