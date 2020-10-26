في 24 ساعة.. روسيا تسجل 36446 إصابة جديدة بكورونا و1106 وفيات

سجلت روسيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 36446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1106 وفيات.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم، بأن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 8316019 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 232775 وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 26973 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7213584 حالة.