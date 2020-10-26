في 24 ساعة.. روسيا تسجل 36446 إصابة جديدة بكورونا و1106 وفيات
سجلت روسيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 36446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1106 وفيات.
وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم، بأن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 8316019 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 232775 وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 26973 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7213584 حالة.
في 24 ساعة.. روسيا تسجل 36446 إصابة جديدة بكورونا و1106 وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-10-26
سجلت روسيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 36446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1106 وفيات.
وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم، بأن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 8316019 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 232775 وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 26973 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7213584 حالة.
26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:21 PM
في 24 ساعة.. روسيا تسجل 36446 إصابة جديدة بكورونا و1106 وفيات
سجلت روسيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 36446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1106 وفيات.
وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم، بأن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 8316019 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 232775 وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 26973 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7213584 حالة.