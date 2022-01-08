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"الصحة": تسجيل 3068 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 793 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصرع 16 وإصابة 18 شخصًا في حادث سير مروّع بمصر

وفق أرقام وصفتها وزارة الصحة بأنها "حصيلة أولية للحادث"

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم مروري وقع صباح السبت بين حافلة كبيرة وأخرى نقل صغيرة على طريق "السويس - طور سيناء"؛ بلغت 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وقال عبد الغفار: إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالدماغ.

ووفق "سكاي نيوز عربية": أكد رفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتَي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلًا عن توافر أكياس الدم والبلازما؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.

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مصرع 16 وإصابة 18 شخصًا في حادث سير مروّع بمصر
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم مروري وقع صباح السبت بين حافلة كبيرة وأخرى نقل صغيرة على طريق "السويس - طور سيناء"؛ بلغت 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وقال عبد الغفار: إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالدماغ.

ووفق "سكاي نيوز عربية": أكد رفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتَي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلًا عن توافر أكياس الدم والبلازما؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
11:40 AM

مصرع 16 وإصابة 18 شخصًا في حادث سير مروّع بمصر

وفق أرقام وصفتها وزارة الصحة بأنها "حصيلة أولية للحادث"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم مروري وقع صباح السبت بين حافلة كبيرة وأخرى نقل صغيرة على طريق "السويس - طور سيناء"؛ بلغت 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وقال عبد الغفار: إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالدماغ.

ووفق "سكاي نيوز عربية": أكد رفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتَي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلًا عن توافر أكياس الدم والبلازما؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.

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