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"جامعة شقراء" تطلق مبادرة "ستجتازون" لخدمة طلاب التعليم العام وطلاب الجامعة

قدمت جامعة شقراء ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني عددًا من المبادرات المميزة في مجال التعليم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس ولطلبة الجامعة منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد ،(COVID-19) وكان آخر تلك المبادرات مبادرة "ستجتازون" ومبادر"لنرشدهم" لخدمة طلاب التعليم العام وطلاب وطالبات الجامعة .

وتفصيلاً، قامت جامعة شقراء ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني قبل إطلاق الاختبارات الإلكترونية النهائية وبتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، بتجهيز البنية التحتية الرقمية لإجراء الاختبارات بالجودة المأمولة .

واعتمدت الجامعة نظام إدارة التعلم Moodle لأداء الاختبارات الإلكترونية بعد رفع كفاءة النظام والتأكد من جاهزيته. فيما تم توجيه فرق العمل لتقديم المبادرات والتي تدعم التعليم الإلكتروني في جميع المؤسسات بشكل عام مثل مبادرة "ستجتازون"، بالإضافة إلى تجهيز الأدلة الرقمية اللازمة سواء المقروء منها أو المرئي للتعامل مع النظام خلال فترة الاختبارات الإلكترونية النهائية.

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"جامعة شقراء" تطلق مبادرة "ستجتازون" لخدمة طلاب التعليم العام وطلاب الجامعة
سبق

قدمت جامعة شقراء ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني عددًا من المبادرات المميزة في مجال التعليم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس ولطلبة الجامعة منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد ،(COVID-19) وكان آخر تلك المبادرات مبادرة "ستجتازون" ومبادر"لنرشدهم" لخدمة طلاب التعليم العام وطلاب وطالبات الجامعة .

وتفصيلاً، قامت جامعة شقراء ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني قبل إطلاق الاختبارات الإلكترونية النهائية وبتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، بتجهيز البنية التحتية الرقمية لإجراء الاختبارات بالجودة المأمولة .

واعتمدت الجامعة نظام إدارة التعلم Moodle لأداء الاختبارات الإلكترونية بعد رفع كفاءة النظام والتأكد من جاهزيته. فيما تم توجيه فرق العمل لتقديم المبادرات والتي تدعم التعليم الإلكتروني في جميع المؤسسات بشكل عام مثل مبادرة "ستجتازون"، بالإضافة إلى تجهيز الأدلة الرقمية اللازمة سواء المقروء منها أو المرئي للتعامل مع النظام خلال فترة الاختبارات الإلكترونية النهائية.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
02:27 PM

"جامعة شقراء" تطلق مبادرة "ستجتازون" لخدمة طلاب التعليم العام وطلاب الجامعة

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فلاح الجوفان - شقراء
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قدمت جامعة شقراء ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني عددًا من المبادرات المميزة في مجال التعليم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس ولطلبة الجامعة منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد ،(COVID-19) وكان آخر تلك المبادرات مبادرة "ستجتازون" ومبادر"لنرشدهم" لخدمة طلاب التعليم العام وطلاب وطالبات الجامعة .

وتفصيلاً، قامت جامعة شقراء ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني قبل إطلاق الاختبارات الإلكترونية النهائية وبتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، بتجهيز البنية التحتية الرقمية لإجراء الاختبارات بالجودة المأمولة .

واعتمدت الجامعة نظام إدارة التعلم Moodle لأداء الاختبارات الإلكترونية بعد رفع كفاءة النظام والتأكد من جاهزيته. فيما تم توجيه فرق العمل لتقديم المبادرات والتي تدعم التعليم الإلكتروني في جميع المؤسسات بشكل عام مثل مبادرة "ستجتازون"، بالإضافة إلى تجهيز الأدلة الرقمية اللازمة سواء المقروء منها أو المرئي للتعامل مع النظام خلال فترة الاختبارات الإلكترونية النهائية.

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