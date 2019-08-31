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"مدني جدة" يسيطر على حريق بحي القوزين دون إصابات

اندلع بـ3 أراضٍ متجاورة تحوي أخشابًا وإسفنجًا.. وجارٍ التحقق

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق اندلع مساء أمس بحي القوزين جنوب المحافظة، دون تسجيل إصابات.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان الغامدي؛ أن الحريق اندلع في ثلاث أراض مسورة متجاورة تحوي مجموعة من الأخشاب والإسفنج، وتمكن مدني جدة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة من إخماد الحريق والحد من انتشاره للمواقع المجاورة؛ من خلال مشاركة عدة فرق باشرت الحادث من ثلاث جهات، مستخدمة الفروع الأرضية، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأضاف الغامدي أن فريق التحقيق باشر عمله في الموقع للكشف عن أسباب نشوب الحريق.

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"مدني جدة" يسيطر على حريق بحي القوزين دون إصابات
سبق

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق اندلع مساء أمس بحي القوزين جنوب المحافظة، دون تسجيل إصابات.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان الغامدي؛ أن الحريق اندلع في ثلاث أراض مسورة متجاورة تحوي مجموعة من الأخشاب والإسفنج، وتمكن مدني جدة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة من إخماد الحريق والحد من انتشاره للمواقع المجاورة؛ من خلال مشاركة عدة فرق باشرت الحادث من ثلاث جهات، مستخدمة الفروع الأرضية، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأضاف الغامدي أن فريق التحقيق باشر عمله في الموقع للكشف عن أسباب نشوب الحريق.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
10:31 AM

"مدني جدة" يسيطر على حريق بحي القوزين دون إصابات

اندلع بـ3 أراضٍ متجاورة تحوي أخشابًا وإسفنجًا.. وجارٍ التحقق

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عبدالله الراجحي - جدة
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269

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق اندلع مساء أمس بحي القوزين جنوب المحافظة، دون تسجيل إصابات.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان الغامدي؛ أن الحريق اندلع في ثلاث أراض مسورة متجاورة تحوي مجموعة من الأخشاب والإسفنج، وتمكن مدني جدة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة من إخماد الحريق والحد من انتشاره للمواقع المجاورة؛ من خلال مشاركة عدة فرق باشرت الحادث من ثلاث جهات، مستخدمة الفروع الأرضية، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأضاف الغامدي أن فريق التحقيق باشر عمله في الموقع للكشف عن أسباب نشوب الحريق.

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