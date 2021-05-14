بالصور هكذا ستكون المطاعم في أوروبا بعد كورونا... هنا التفاصيل

أكواخ زجاجية تمنع التواصل

اتخذ الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، توصية ببدء إجراءات التخفيف من الحظر المفروض في كثير من الدول الأعضاء وخاصة في المجال السياحي والمطاعم، وبدأت البلديات الأوروبية ووزارات السياحة في تنفيذ التوصيات؛ ومنها التباعد كشرط أساسي للسماح بفتح المطاعم، وعلى ذلك نفذت العديد من المطاعم الأوروبية في ألمانيا وهولندا وفرنسا العديد من الأفكار لتطبيق التوصيات الرسمية، وكان أبرزها: تجربة مطعم "ميداماتيك أيتن" في العاصمة الهولندية أمستردام، والمطل على قناة ديجكسجراخت، وقد حوّل الجلسات المفتوحة إلى بيوت زجاجية أشبه بالأكواخ الزجاجية، وهي منفصلة عن بعضها البعض حفاظًا على معايير التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الصحية التي لا تزال مستمرة في هولندا.

ويمكن حجز طاولة "متباعدة اجتماعيًّا" لشخصين، وتبلغ تكلفة العشاء لشخصين من أربعة أطباق فقط 100 يورو؛ بما يساوي 400 ريال، ومع ذلك أعلن المطعم أن جميع المقاعد قد تم حجزها بالفعل، وسيلتزم العاملون بالإجراءات الاحترازية؛ مثل القناع المانع والشفاف عند تقديم الطعام.