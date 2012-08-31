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تركي بن طلال يدشن عدداً من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسير

لتقليل زمن سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات

دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، النظام التقني لغرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير وعدداً من البرامج الأخرى مع فريق تدشين المبادرات التقنية بالهيئة، وذلك بمكتبه بمقر الإمارة، ويهدف النظام إلى تقليل زمن سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات.

وشمل النظام برنامج التكامل التقني لربط غرفة العمليات مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة عسير والبالغ عددها 39 منشأة طبية، إضافة إلى برنامج المسعف الإلكتروني الذي يهدف إلى ربط البرنامج بـ41 مركزًا إسعافيًا في المنطقة بنسبة تشغيل 100٪، وبرنامج تتبع مركبات الإسعاف لـ110 مركبة إسعافية بنسبة تشغيل 100٪.

واستعرض الأمير تركي بن طلال آلية تشغيل أعمال ثمانية مراكز إسعافية ضمن مراكز التحول الوطني التي تهدف إلى التوسع في الخدمة بالمنطقة وجودة أعمالها، وتضمنت المراكز مركز إسعاف بلّسمر، ومركز إسعاف البشاير ومركز إسعاف بيشة1، ومركز إسعاف طبب، ومركز إسعاف الفرشة، ومركز إسعاف الضرس، ومركز إسعاف الفرعاء، ومركز إسعاف خميس مشيط 3 بحي الرصراص.

وحضر التدشين عبر الاتصال المرئي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم، بحضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد عبدالله الشهري، وأخصائي طب الطوارئ ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية محمد علي آل طراف، ومدير الاتصالات وتقنية المعلومات بفرع الهيئة المهندس علي أحمد زعلة.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي بن طلال يدشن عدداً من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسير
سبق

دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، النظام التقني لغرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير وعدداً من البرامج الأخرى مع فريق تدشين المبادرات التقنية بالهيئة، وذلك بمكتبه بمقر الإمارة، ويهدف النظام إلى تقليل زمن سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات.

وشمل النظام برنامج التكامل التقني لربط غرفة العمليات مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة عسير والبالغ عددها 39 منشأة طبية، إضافة إلى برنامج المسعف الإلكتروني الذي يهدف إلى ربط البرنامج بـ41 مركزًا إسعافيًا في المنطقة بنسبة تشغيل 100٪، وبرنامج تتبع مركبات الإسعاف لـ110 مركبة إسعافية بنسبة تشغيل 100٪.

واستعرض الأمير تركي بن طلال آلية تشغيل أعمال ثمانية مراكز إسعافية ضمن مراكز التحول الوطني التي تهدف إلى التوسع في الخدمة بالمنطقة وجودة أعمالها، وتضمنت المراكز مركز إسعاف بلّسمر، ومركز إسعاف البشاير ومركز إسعاف بيشة1، ومركز إسعاف طبب، ومركز إسعاف الفرشة، ومركز إسعاف الضرس، ومركز إسعاف الفرعاء، ومركز إسعاف خميس مشيط 3 بحي الرصراص.

وحضر التدشين عبر الاتصال المرئي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم، بحضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد عبدالله الشهري، وأخصائي طب الطوارئ ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية محمد علي آل طراف، ومدير الاتصالات وتقنية المعلومات بفرع الهيئة المهندس علي أحمد زعلة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
02:52 PM

تركي بن طلال يدشن عدداً من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسير

لتقليل زمن سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، النظام التقني لغرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير وعدداً من البرامج الأخرى مع فريق تدشين المبادرات التقنية بالهيئة، وذلك بمكتبه بمقر الإمارة، ويهدف النظام إلى تقليل زمن سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات.

وشمل النظام برنامج التكامل التقني لربط غرفة العمليات مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة عسير والبالغ عددها 39 منشأة طبية، إضافة إلى برنامج المسعف الإلكتروني الذي يهدف إلى ربط البرنامج بـ41 مركزًا إسعافيًا في المنطقة بنسبة تشغيل 100٪، وبرنامج تتبع مركبات الإسعاف لـ110 مركبة إسعافية بنسبة تشغيل 100٪.

واستعرض الأمير تركي بن طلال آلية تشغيل أعمال ثمانية مراكز إسعافية ضمن مراكز التحول الوطني التي تهدف إلى التوسع في الخدمة بالمنطقة وجودة أعمالها، وتضمنت المراكز مركز إسعاف بلّسمر، ومركز إسعاف البشاير ومركز إسعاف بيشة1، ومركز إسعاف طبب، ومركز إسعاف الفرشة، ومركز إسعاف الضرس، ومركز إسعاف الفرعاء، ومركز إسعاف خميس مشيط 3 بحي الرصراص.

وحضر التدشين عبر الاتصال المرئي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم، بحضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد عبدالله الشهري، وأخصائي طب الطوارئ ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية محمد علي آل طراف، ومدير الاتصالات وتقنية المعلومات بفرع الهيئة المهندس علي أحمد زعلة.

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