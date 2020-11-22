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"هيئة المواصفات" تطلق خدمة المنتجات غير التجارية في "سابر"

قالت: بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية

أضافت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خدمة المنتجات غير التجارية في منصة سابر الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة أمام المستفيدين لتقديم طلب للمنتجات الاستهلاكية المستوردة؛ شريطة أن تكون غير مخصصة للبيع أو التجارة، وتسجيل شهادة مطابقة الإرسالية إلكترونيًّا؛ بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية.

وتأتي هذه الخطوة كأحد عناصر الخطة الاستراتيجية والمبادرات التي تنتهجها المواصفات السعودية، بعدما عملت على تحسين وتطوير منصة سابر بشكل مستمر؛ لإزالة أي عوائق قد تقف أمام المستفيدين من المنصة، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.

ودعت المواصفات السعودية المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa؛ مشيرة إلى أنه قد تم تطوير منصة سابر الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة "ثقة" وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة المواصفات" تطلق خدمة المنتجات غير التجارية في "سابر"
سبق

أضافت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خدمة المنتجات غير التجارية في منصة سابر الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة أمام المستفيدين لتقديم طلب للمنتجات الاستهلاكية المستوردة؛ شريطة أن تكون غير مخصصة للبيع أو التجارة، وتسجيل شهادة مطابقة الإرسالية إلكترونيًّا؛ بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية.

وتأتي هذه الخطوة كأحد عناصر الخطة الاستراتيجية والمبادرات التي تنتهجها المواصفات السعودية، بعدما عملت على تحسين وتطوير منصة سابر بشكل مستمر؛ لإزالة أي عوائق قد تقف أمام المستفيدين من المنصة، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.

ودعت المواصفات السعودية المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa؛ مشيرة إلى أنه قد تم تطوير منصة سابر الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة "ثقة" وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
02:15 PM

"هيئة المواصفات" تطلق خدمة المنتجات غير التجارية في "سابر"

قالت: بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أضافت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خدمة المنتجات غير التجارية في منصة سابر الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة أمام المستفيدين لتقديم طلب للمنتجات الاستهلاكية المستوردة؛ شريطة أن تكون غير مخصصة للبيع أو التجارة، وتسجيل شهادة مطابقة الإرسالية إلكترونيًّا؛ بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية.

وتأتي هذه الخطوة كأحد عناصر الخطة الاستراتيجية والمبادرات التي تنتهجها المواصفات السعودية، بعدما عملت على تحسين وتطوير منصة سابر بشكل مستمر؛ لإزالة أي عوائق قد تقف أمام المستفيدين من المنصة، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.

ودعت المواصفات السعودية المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa؛ مشيرة إلى أنه قد تم تطوير منصة سابر الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة "ثقة" وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

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