تعرَّف على أبرز منجزات قطاعات السعودية الحيوية في 2019

جاءت تماشيًا مع رؤية السعودية 2030

حققت قطاعات السعودية الحيوية مجموعة من الإنجازات في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن قطاعات العدل والصناعة والثروة المعدنية والاتصالات والمعلومات والبيئة والزراعة والمياه في عام 2019، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

الإسكان

جاء أبرز إنجازات قطاع الإسكان كالآتي:

- استفادت من برامج وزارة الإسكان 242 ألف أسرة سعودية.

- توقيع نحو 84 ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.

- تنفيذ 33 مشروعًا لتطوير البنية التحتية لنحو 51 ألف قطعة أرض.

- البدء في بناء 96 ألف وحدة سكنية بنظام البيع على الخارطة.

- إطلاق منصة بناة المساكن لتسهيل رحلة المستفيد في بناء المنازل؛ إذ تغطي عملية البناء كاملة من التصميم.

- إطلاق منصة استدامة؛ لتطبَّق من خلالها مجموعة من الآليات لتدقيق جودة أعمال تنفيذ البناء.

- إطلاق منصة جود الإسكان لدعم توفير الوحدات السكنية، ودفع الإيجارات عن الأسر المستحقة.

الصحة

جاء أبرز إنجازات القطاع الصحي لعام 2019 كالآتي:

- دشنت وزارة الصحة 4 مراكز لخدمات قسطرة القلب، و7 مراكز للأورام، و3 مراكز للسمنة، و5 مراكز لاضطرابات النمو والسلوك.

- إطلاق 4 أجهزة روبوت جراحي على مستوى السعودية، أكثرها لعمليات الجراحة العامة والمسالك البولية.

- إنشاء وتشغيل مختبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة، الذي يهدف إلى تطوير مختبر عالمي للأبحاث التقنية الصحية.

- مشروع العيادات المتنقلة لتوفير 10 عربات لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للوصول إلى المناطق الطرفية التي لا يتوافر بها خدمات صحية بنسبة تغطية بلغت 84 %.

- إطلاق 200 عيادة طب أسنان محمولة وموزعة على مناطق السعودية، بالتنسيق مع وزارة التعليم. ويقدر عدد المستفيدين بأكثر من 150 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي.

- تشغيل 65 مركز إسعاف جديد.

- إطلاق برنامج نموذج الرعاية الصحية الحديث للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية من خلال ستة أنظمة رعاية.

- تطبيق نظام وصفتي في 600 مركز صحي بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفير الأدوية.

التعليم

وتضمنت إنجازات قطاع التعليم المنجزات الآتية:

- استفاد أكثر من 71 ألف طالب وطالبة من البرامج الخاصة بالموهوبين.

- تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين والقيادات المدرسية بهدف تطوير مهاراتهم العلمية والعملية والشخصية التي تؤهلهم للتعامل مع الطلبة وإتقانهم أساليب التدريس الفعال.

- تسجيل أكثر من 17 ألف بحث محكم منشور صادر عن المؤسسات التعليمية السعودية، وتسجيل 159 براءة اختراع.

- افتتاح 32 مركزًا لتطوير العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) في 32 مدرسة في جميع مناطق السعودية، التي تسهم في تطوير قدرات الطلاب واتجاهاتهم وميولهم.

- بلغت نسبة الالتحاق الإجمالية ببرامج رياض الأطفال نحو 18 % من إجمالي المواليد في السعودية.

- بلغت نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي نحو 13 % من طلاب التعليم العام.

- تدشين المنصة الإلكترونية سفير2 لخدمة الطلبة المبتعثين والراغبين في الدراسة بالخارج.

- تحقيق 65 مشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية، وتحقيق 38 ميدالية ووسامًا من قِبل طلاب وطالبات التعليم العام (بالمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية).

العمل والتنمية الاجتماعية

وشملت منجزات عام 2019 لقطاع العمل والتنمية الاجتماعية:

- إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية بهدف زيادة مشاركتها في المناصب القيادية.

- تقديم قروض وبرامج تدريبية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وكذلك مساعدة أكثر من 22 ألف مستفيد في الحصول على فرص للتوظيف من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

- افتتاح 5 بيوت اجتماعية لرعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة.

- تشغيل المنصة المعتمدة لبرنامج العمل عن بعد.

-بناء منصة العمل المرن (العمل بالساعة)، التي تمكِّن أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل من توثيق العقود إلكترونيًّا.

- إطلاق خدمة "معروفة" لتسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية.

- استفادة 1237 موظفة من برنامج "قرة" لتوفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات.

- فتح قنوات تخص العنف الأسري من خلال التواصل الاجتماعي.

العدل

وشملت إنجازات قطاع العدل الآتي:

- إطلاق الوكالات الخارجية لتقديم خدمة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الخارجية، تتيح لمنسوبيها المخول لهم إصدار وكالات للرعايا السعوديين في الخارج من إصدار وكالات رسمية ومسجلة في أنظمة وزارة العدل.

- تدشين خدمة تراضي لتقديم خدمة الصلح بين أطراف النزاع إلكترونيًّا "الصلح عن بُعد" في مراحلها كافة، من تقديم الدعوى إلى الوصول إلى نتيجة، دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة.

- افتتاح 15 مركزًا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في 13 مدينة ضمن مبادرة "شمل"، التي تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (للوالدين والأطفال).

- تدشين مركز العمليات العدلي لتطوير لوحة بيانات تكاملية لقياس مؤشرات الأداء لمتابعة أداء المحاكم وكتابات العدل.

- إطلاق خدمة السداد الإلكتروني لسداد المستحقات المالية في القضايا المختلفة من دون الذهاب إلى المحاكم المختلفة أو مراكز الخدمة للسداد.

- إطلاق خدمات توثيق الرهن العقاري في نظام الموثقين.

- إطلاق كتابات العدل المتنقلة لخدمة المستفيدين في العديد من مدن السعودية غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل؛ لتصل التغطية إلى 21 مدينة رئيسة.

- إطلاق خدمة "إشارة"، وهي عبارة عن تطبيق يختص بالترجمة الفورية لفئة الصم في جميع المرافق.

الصناعة والثروة المعدنية

وشهد قطاع الصناعة والثروة المعدنية تحقيق عدد من المنجزات، جاءت كالآتي:

- اعتماد زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي إلى 105 مليارات ريال لتمكينه من تحقيق دوره كمحرك مالي رئيس للتحول الصناعي في السعودية.

- إقرار تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية مدة خمس سنوات؛ وهو ما يخفف الأعباء المالية عن المنشآت الصناعية، وزيادة تنافسية قطاع الصناعة، ودعم القطاع الخاص.

- إطلاق منصة تعدين لخدمة المستثمرين في قطاع التعدين، وتقديم 22 خدمة.

- تدشين مركز الأعمال لخدمة المستثمرين ضمن مجموع الجوائز الحكومية بمدينة ينبع لتوفير نافذة واحدة لإنجاز جميع ما يحتاج إليه المستثمر من خدمات.

- إطلاق النسخة الأولى من المنصة الإلكترونية ضمن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية مطورة للعلوم الجيولوجية.

الاتصالات وتقنية المعلومات

وفي مجال الاتصال تحقق عدد من المنجزات كالآتي:

- الوصول إلى 327 ألف منزل في المناطق غير الحضرية بالنطاق العريض اللاسلكي.

- ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى أكثر من 42 ميجابت/ ثانية.

- احتلت السعودية المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالميًّا لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.

- تغطية 800 ألف منزل إضافي بالألياف الضوئية.

- إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري، وإضافة 400 ميجاهرتز في النطاق المتوسط (3.5 جيجا هرتز)، إضافة إلى نشر الجيل الخامس في الحرمين والمشاعر المقدسة، وفي مطار نيوم.

- إطلاق وتفعيل المقسم الوطني للإنترنت لتحسين البنية التحتية الرقمية، وتمكين المحتوى المحلي للإنترنت.

- إطلاق الأكاديمية السعودية الرقمية المختصة في بناء وتطوير القدرات الرقمية الوطنية لوظائف المستقبل المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

البيئة والمياه والزراعة

فيما شهد عام 2019 مجموعة منجزات لقطاع البيئة والمياه والزراعية، تمثلت في:

- تشجير 6 مواقع في بعض مناطق السعودية بإجمالي يتخطى 600 ألف شجرة.

- إيصال خدمة الصرف الصحي للسكان، والوصول إلى نسبة تغطية 57 %، وزيادة أطوال الشبكات 1200 كم، وإيصال الخدمات لنحو مليون مستفيد.

- إدخال أصناف جديدة للاستزراع السمكي، واستقطاب شركات عالمية للدخول في هذا المجال.

- إطلاق منصة إلكترونية للتداول التجاري للتمور للتعريف بالتمور السعودية، وبيعها على المشترين داخل وخارج السعودية، تحوي 25 متجرًا إلكترونيًّا.



- إطلاق منصة "زراعي" الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات والمعاملات، ورفع كفاءة الخدمات.