علامة استفهام أمام تأخر وتيرة النقل.. معارض العابدية بمكة "مكانك راوح"

دون معرفة الأسباب التي حالت دون نقلها برغم جاهزية المدينة الحديثة

يبدو أن خطة أمانة العاصمة المقدسة في نقل معارض السيارات الواقعة في منطقة العابدية والمعارض الأخرى المنتشرة داخل العاصمة المقدسة؛ إلى مدينة السيارات بالعكيشية، قد تأخر كثيراً.

يأتي هذا دون معرفة الأسباب التي حالت دون نقلها برغم جاهزية المدينة الحديثة التي تضم 46 معرضاً للمعدات الثقيلة، و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعاً، و1800 ورشة، و86 مركزاً للصيانة، و4 مبان خدمية، و1596 محلاً تجارياً، و300 معرض، و30 معرضاً للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزاً للدفاع المدني والشرطة، ومقراً لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنياً، و7 مبانٍ خدمية.

وكان المتحدث باسم العاصمة المقدسة، رعد الشريف، قد كشف لـ"سبق" في وقتٍ سابق، أن هناك خطة لنقل المعارض حسب الأولوية؛ لافتاً إلى أن المعارض التي تقع في العابدية؛ أولاً، وهم في طور النقل، مشيراً إلى أن معارض العابدية قامت باستئجار مواقع في مدينة السيارات وجارٍ استكمال عملية النقل.

ويتساءل البعض عن تأخر الخطة في النقل برغم جاهزية مدينة السيارات بالعكيشية، حيث رصدت " سبق " وصول بعض الشركات والوكالات إلى الموقع الجديد، الذي يحوي مناطق لأنشطة السيارات منها؛ الوكالات، والمعارض، والورش، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى؛ تعد الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة، حيث يزيد مساحتها على 4.5 ملايين م2.