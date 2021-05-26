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"قنا محايل".. انهيار منزل معاق سبعيني دون خسائر في الأرواح

المحافظ يعد بلجنة للوقوف على منزل المسن

تساقط سقف عدد من غرف منزل مقعد بعد هطول الأمطار بمركز قنا في محافظة محايل مساء أمس السبت دون خسائر في الأرواح ولله الحمد.

فيما وجَّه محافظ محايل بتشكيل لجنة للوقوف على منزل المسن.

وقال عامر القنوي، ابن المسن المعاق: قبل أذان المغرب، ونحن نتجهز للإفطار في إحدى الغرف، شعرنا بصوت، تبيَّن أنه سقف إحدى الغرف، سقط على الأرض، وتتابعت الغرف الأخرى في السقوط.

وأضاف: تم إبلاغ الدفاع المدني الذي سارع فورًا إلى الموقع، وتم إخلاء المستلزمات التي نحتاج إليها. والحمد لله لم يصب أحد من الأسرة بأذى.

وبيّن "القنوي" أن والده في عقده الثامن، وهو مقعد منذ 7 سنوات، ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي.

فيما أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة ومن مركز قنا ومن الدفاع المدني والبلدية والجمعية الخيرية بقنا، وكذلك من المالية والضمان الاجتماعي؛ وذلك للوقوف على المنزل المتضرر، والنظر في وضع الأسرة، ومساعدتها على تجاوز ما ألمّ بها من أضرار من جراء انهيار منزلها بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز قنا مساء أمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قنا محايل".. انهيار منزل معاق سبعيني دون خسائر في الأرواح
سبق

تساقط سقف عدد من غرف منزل مقعد بعد هطول الأمطار بمركز قنا في محافظة محايل مساء أمس السبت دون خسائر في الأرواح ولله الحمد.

فيما وجَّه محافظ محايل بتشكيل لجنة للوقوف على منزل المسن.

وقال عامر القنوي، ابن المسن المعاق: قبل أذان المغرب، ونحن نتجهز للإفطار في إحدى الغرف، شعرنا بصوت، تبيَّن أنه سقف إحدى الغرف، سقط على الأرض، وتتابعت الغرف الأخرى في السقوط.

وأضاف: تم إبلاغ الدفاع المدني الذي سارع فورًا إلى الموقع، وتم إخلاء المستلزمات التي نحتاج إليها. والحمد لله لم يصب أحد من الأسرة بأذى.

وبيّن "القنوي" أن والده في عقده الثامن، وهو مقعد منذ 7 سنوات، ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي.

فيما أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة ومن مركز قنا ومن الدفاع المدني والبلدية والجمعية الخيرية بقنا، وكذلك من المالية والضمان الاجتماعي؛ وذلك للوقوف على المنزل المتضرر، والنظر في وضع الأسرة، ومساعدتها على تجاوز ما ألمّ بها من أضرار من جراء انهيار منزلها بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز قنا مساء أمس.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
01:50 AM

"قنا محايل".. انهيار منزل معاق سبعيني دون خسائر في الأرواح

المحافظ يعد بلجنة للوقوف على منزل المسن

A A A
عبدالعزيز الشهري - محايل عسير
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4,247

تساقط سقف عدد من غرف منزل مقعد بعد هطول الأمطار بمركز قنا في محافظة محايل مساء أمس السبت دون خسائر في الأرواح ولله الحمد.

فيما وجَّه محافظ محايل بتشكيل لجنة للوقوف على منزل المسن.

وقال عامر القنوي، ابن المسن المعاق: قبل أذان المغرب، ونحن نتجهز للإفطار في إحدى الغرف، شعرنا بصوت، تبيَّن أنه سقف إحدى الغرف، سقط على الأرض، وتتابعت الغرف الأخرى في السقوط.

وأضاف: تم إبلاغ الدفاع المدني الذي سارع فورًا إلى الموقع، وتم إخلاء المستلزمات التي نحتاج إليها. والحمد لله لم يصب أحد من الأسرة بأذى.

وبيّن "القنوي" أن والده في عقده الثامن، وهو مقعد منذ 7 سنوات، ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي.

فيما أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة ومن مركز قنا ومن الدفاع المدني والبلدية والجمعية الخيرية بقنا، وكذلك من المالية والضمان الاجتماعي؛ وذلك للوقوف على المنزل المتضرر، والنظر في وضع الأسرة، ومساعدتها على تجاوز ما ألمّ بها من أضرار من جراء انهيار منزلها بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز قنا مساء أمس.

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