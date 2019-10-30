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إماراتي وعائلته نفد وقود مركبتهم فاتصل بحرس حدود الشرقية وهذا ما حدث

تعطلت مركبته في حدود مسؤوليات شاطئ العقير فاتصل على رقم "٩٩٤"

قدم رجال حرس الحدود بقطاع سلوى في المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، المساعدة لمواطن إماراتي مع عائلته، تعطلت مركبته بسبب نفاد خزان الوقود، وذلك في حدود مسؤوليات شاطئ العقير.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع سلوى، والمتضمن ورود اتصال من مواطن إماراتي على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، يفيد بأن مركبته توقفت عن السير بعد أن نفد الوقود منها، وبرفقته زوجته وطفلان، ويطلب المساعدة.

وأضاف: "على الفور، تمّ توجيه دوريات حرس الحدود الساحلية إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتزويدهم بالوقود حتى غادروا الموقع، وهم بصحة جيدة ولله الحمد".

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، بجميع المتنزهين ومرتادي البحر، عدم التردّد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

حرس الحدود الدمام قطاع سلوى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إماراتي وعائلته نفد وقود مركبتهم فاتصل بحرس حدود الشرقية وهذا ما حدث
سبق

قدم رجال حرس الحدود بقطاع سلوى في المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، المساعدة لمواطن إماراتي مع عائلته، تعطلت مركبته بسبب نفاد خزان الوقود، وذلك في حدود مسؤوليات شاطئ العقير.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع سلوى، والمتضمن ورود اتصال من مواطن إماراتي على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، يفيد بأن مركبته توقفت عن السير بعد أن نفد الوقود منها، وبرفقته زوجته وطفلان، ويطلب المساعدة.

وأضاف: "على الفور، تمّ توجيه دوريات حرس الحدود الساحلية إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتزويدهم بالوقود حتى غادروا الموقع، وهم بصحة جيدة ولله الحمد".

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، بجميع المتنزهين ومرتادي البحر، عدم التردّد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
10:29 AM

إماراتي وعائلته نفد وقود مركبتهم فاتصل بحرس حدود الشرقية وهذا ما حدث

تعطلت مركبته في حدود مسؤوليات شاطئ العقير فاتصل على رقم "٩٩٤"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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12,195

قدم رجال حرس الحدود بقطاع سلوى في المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، المساعدة لمواطن إماراتي مع عائلته، تعطلت مركبته بسبب نفاد خزان الوقود، وذلك في حدود مسؤوليات شاطئ العقير.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع سلوى، والمتضمن ورود اتصال من مواطن إماراتي على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، يفيد بأن مركبته توقفت عن السير بعد أن نفد الوقود منها، وبرفقته زوجته وطفلان، ويطلب المساعدة.

وأضاف: "على الفور، تمّ توجيه دوريات حرس الحدود الساحلية إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتزويدهم بالوقود حتى غادروا الموقع، وهم بصحة جيدة ولله الحمد".

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، بجميع المتنزهين ومرتادي البحر، عدم التردّد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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