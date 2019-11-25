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"تركي بن هذلول": يجب زيادة عدد رحلات الخطوط السعودية بنجران

خلال تسلُّمه اليوم تقرير أعمال الشركة عن الأشهر الـ6 المنصرمة

التقى نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير الخطوط السعودية بالمنطقة ماجد آل زندان؛ الذي قدم له تقريراً لأعمال الخطوط السعودية بمنطقة نجران خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال الأمير "تركي": نؤكد أهمية العمل على زيادة عدد الرحلات من وإلى منطقة نجران مع مراعاة جدولة أوقات الرحلة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين.

وشدد على ضرورة استحداث رحلات جديدة، مشيراً إلى أهمية زيادة السعة المقعدية التي تلبي احتياجات المسافرين من وإلى منطقة نجران.

نائب أمير منطقة نجران مدير الخطوط السعودية بنجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن هذلول": يجب زيادة عدد رحلات الخطوط السعودية بنجران
سبق

التقى نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير الخطوط السعودية بالمنطقة ماجد آل زندان؛ الذي قدم له تقريراً لأعمال الخطوط السعودية بمنطقة نجران خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال الأمير "تركي": نؤكد أهمية العمل على زيادة عدد الرحلات من وإلى منطقة نجران مع مراعاة جدولة أوقات الرحلة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين.

وشدد على ضرورة استحداث رحلات جديدة، مشيراً إلى أهمية زيادة السعة المقعدية التي تلبي احتياجات المسافرين من وإلى منطقة نجران.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
05:27 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:34 PM

"تركي بن هذلول": يجب زيادة عدد رحلات الخطوط السعودية بنجران

خلال تسلُّمه اليوم تقرير أعمال الشركة عن الأشهر الـ6 المنصرمة

A A A
هادي آل كليب - نجران
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4,530

التقى نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير الخطوط السعودية بالمنطقة ماجد آل زندان؛ الذي قدم له تقريراً لأعمال الخطوط السعودية بمنطقة نجران خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال الأمير "تركي": نؤكد أهمية العمل على زيادة عدد الرحلات من وإلى منطقة نجران مع مراعاة جدولة أوقات الرحلة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين.

وشدد على ضرورة استحداث رحلات جديدة، مشيراً إلى أهمية زيادة السعة المقعدية التي تلبي احتياجات المسافرين من وإلى منطقة نجران.

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