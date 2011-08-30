النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

26% زيادة في أعداد السياح داخل المملكة.. والجنوب "سيد الموقف"

ضمن حملة ترويجية للسياحة الداخلية تستمر لمدة 105 أيام

أطلقت هيئة السياحة السعودية منذ يونيو الماضي، أكبر حملة ترويجية للسياحة الداخلية في المملكة "تنفس السعودية"، والتي استهدفت 11 موقعاً مختلفا ليصل الإنفاق السياحي إلى أكثر من 6 مليارات ريال سعودي خلال الأسابيع الماضية، منذ انطلاق الحملة.

وشهدت السياحة الداخلية في المملكة زيادة بمعدل 26% مقارنة بعام 2019.

وتلاقي الحملة نجاحاً كبيراً مع تعاقد هيئة السياحة السعودية مع 90 شركة سياحة، والعديد من الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وشركات إدارة الوجهات، لتطوير 100 عرض وحزمة سياحية عبر نقاط أسعار متعددة للعائلات والمجموعات والمسافرين الفرديين.

وشملت العروض، ضمانات أكثر أمانا وإجراءات احترازية للسياح للوقاية من فيروس “كورونا”، وتنوعت الرحلات والانشطة والاماكن التي تستضيف موسم الصيف وفاعلياته لتلبي رغبات جميع المواطنين من مختلف الاعمار، كما اتجه الكثيرون إلى جنوب المملكة في عسير والباحة والطائف ليستمتعوا بالأجواء الباردة والطبيعة الخلابة، ليحتل الجنوب الصدارة بالنسبة للسياحة الداخلية في الفترة الماضية.

هيئة السياحة السعودية

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
26% زيادة في أعداد السياح داخل المملكة.. والجنوب "سيد الموقف"
سبق

أطلقت هيئة السياحة السعودية منذ يونيو الماضي، أكبر حملة ترويجية للسياحة الداخلية في المملكة "تنفس السعودية"، والتي استهدفت 11 موقعاً مختلفا ليصل الإنفاق السياحي إلى أكثر من 6 مليارات ريال سعودي خلال الأسابيع الماضية، منذ انطلاق الحملة.

وشهدت السياحة الداخلية في المملكة زيادة بمعدل 26% مقارنة بعام 2019.

وتلاقي الحملة نجاحاً كبيراً مع تعاقد هيئة السياحة السعودية مع 90 شركة سياحة، والعديد من الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وشركات إدارة الوجهات، لتطوير 100 عرض وحزمة سياحية عبر نقاط أسعار متعددة للعائلات والمجموعات والمسافرين الفرديين.

وشملت العروض، ضمانات أكثر أمانا وإجراءات احترازية للسياح للوقاية من فيروس “كورونا”، وتنوعت الرحلات والانشطة والاماكن التي تستضيف موسم الصيف وفاعلياته لتلبي رغبات جميع المواطنين من مختلف الاعمار، كما اتجه الكثيرون إلى جنوب المملكة في عسير والباحة والطائف ليستمتعوا بالأجواء الباردة والطبيعة الخلابة، ليحتل الجنوب الصدارة بالنسبة للسياحة الداخلية في الفترة الماضية.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
07:56 PM

26% زيادة في أعداد السياح داخل المملكة.. والجنوب "سيد الموقف"

ضمن حملة ترويجية للسياحة الداخلية تستمر لمدة 105 أيام

A A A
خالد خليل - الرياض
3
476

أطلقت هيئة السياحة السعودية منذ يونيو الماضي، أكبر حملة ترويجية للسياحة الداخلية في المملكة "تنفس السعودية"، والتي استهدفت 11 موقعاً مختلفا ليصل الإنفاق السياحي إلى أكثر من 6 مليارات ريال سعودي خلال الأسابيع الماضية، منذ انطلاق الحملة.

وشهدت السياحة الداخلية في المملكة زيادة بمعدل 26% مقارنة بعام 2019.

وتلاقي الحملة نجاحاً كبيراً مع تعاقد هيئة السياحة السعودية مع 90 شركة سياحة، والعديد من الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وشركات إدارة الوجهات، لتطوير 100 عرض وحزمة سياحية عبر نقاط أسعار متعددة للعائلات والمجموعات والمسافرين الفرديين.

وشملت العروض، ضمانات أكثر أمانا وإجراءات احترازية للسياح للوقاية من فيروس “كورونا”، وتنوعت الرحلات والانشطة والاماكن التي تستضيف موسم الصيف وفاعلياته لتلبي رغبات جميع المواطنين من مختلف الاعمار، كما اتجه الكثيرون إلى جنوب المملكة في عسير والباحة والطائف ليستمتعوا بالأجواء الباردة والطبيعة الخلابة، ليحتل الجنوب الصدارة بالنسبة للسياحة الداخلية في الفترة الماضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,329
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,065

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة