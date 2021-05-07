برعاية "سبق".. أمين الجمعيات الأهلية يفتتح "نعتني بصحتك"

البرنامج تنظمه جمعية "عناية" الصحية في "الرياض بارك"

يفتتح الأمين العام للجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري برنامج "نعتني بصحتك" الذي تنظمه جمعية عناية الصحية، ممثلة في إدارة الوقاية الصحية بالجمعية، بحضور مدير الرياض بارك ناصر بن سعود السياري، والمدير التنفيذي للجمعية مشاري بن محمد بن دليله ومدير إدارة الوقاية الصحية بالجمعية خالد بن محمد الفقيه، وكوكبة من المهتمين بالعمل الخيري والإعلامي.

وقد عبّر "المطيري" عن فائق شكره وتقديره لجمعية "عناية" على مبادرتها الوقائية التي تسهم في وقاية المجتمع من الأمراض والأوبئة، وتوعية أفراد المجتمع بالاهتمام بالصحة.

وشكر "المطيري" جمعية "عيوني" الصحية وجمعية "حياتنا"، وجمعية "قلبي" ومستشفى الفلاح والرياض بارك، وصحيفة "سبق" الشريك الإعلامي، على مشاركتهم الفاعلة في هذا البرنامج الذي يعزز لصحة المجتمع.

وقال: هذا العمل المشترك يسهم في تعزيز رؤية 2030 في ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة.

من جانبه، قال "السياري": جمعية "عناية" لها جهود صحية متميزة، وأنا سعيد بأن أكون شريكاً للجمعية في البرنامج المهم الذي يعزز لمفاهيم الصحة والتغذية المتوازنة، وينشر ثقافة الصحة العامة بين المتسوقين.

ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمات صحية ووقائية للمتسوقين في رياض بارك، وذلك بإجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وسبل الوقاية منها وتقديم العلاج والنصائح والتوجيهات والإرشادات للمصابين بها، مع مراعاة الأخذ بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال ركن خاص يشرح طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن "نعتني بصحتك" يتبنى في منهج عمله أربعة مسارات؛ حيث يشتمل المسار الأول على ركن الفحوصات الوقائية والتي من أبرزها: فحص المؤشرات الحيوية "السكر - الضغط - الوزن والكتلة"، وفحص القدم السكري، وفحص صحة البصر، ويشتمل المسار الثاني على ركن التوعية والتثقيف الصحي، ومن أبرز نشاطاته: إقامة ركن للتوعية الغذائية والدوائية، وركن للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا؛ ويشتمل المسار الثالث على ركن خاص للوقاية من أمراض القلب.

أما المسار الرابع فقد تم تخصيصه للتعريف بجمعية عناية، عبر ركن خاص للتعريف ببرامج ومشاريع عناية، وآخر للتعريف بالتميز المؤسسي في "عناية".

ولتعزيز شراكاتها المجتمعية مع القطاع غير الربحي والمستشفيات الخاصة؛ قامت ضمن البرنامج بتخصيص ركن لجمعية "عيوني" الصحية للمساهمة في الكشف المبكر عن صحة وسلامة البصر، وجمعية "حياتنا" التي تميزت في التوعية والتثقيف الصحي الغذائي، حيث تمتلك العديد من المجسمات الافتراضية التي توضح خطورة الاستخدام الغذائي السيئ، كما تشارك جمعية "قلبي" الصحية بركن خاص للتعريف بالأمراض التي يمكن أن تصيب القلب وتسبب له مضاعفات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة وطرق الوقاية منها.

ويشارك في البرنامج مستشفى الفلاح الطبي من خلال طاقمه التمريضي للقيام بالدور التثقيفي الوقائي عبر مجموعة متنوعة من المستلزمات الوقائية للمتسوقين مجاناً.

ولضمان التأكد من نجاح البرنامج؛ ستقوم الجمعية بقياس أثره على المستفيدين؛ انسجاماً مع نهجها في الالتزام بمعيار التميز المؤسسي.