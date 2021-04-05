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شراكة مجتمعية بين "الإرشاد الأسري" و"أمومة وطفولة الغاط"

وقّع مركز سمو الفكر للإرشاد الأسري بالرياض، شراكة مجتمعية مع جمعية الأمومة والطفولة النسائية بالغاط، تهدف إلى تقديم خدمات الاستشارات التربوية والأسرية والنفسية، والعديد من البرامج المتنوعة.

وضم وفد المركز كلًا من: مديرته "غادة الحسن"، وتنظيم "لبنى نظمي"، وعدد من الأخصائيات والمستشارات في الإرشاد النفسي والأسري لتقديم الاستشارات للفئات المستهدفة.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمركز سمو الفكر بالرياض "غادة الحسن": نتطلع من خلال هذه الشراكة المجتمعية إلى المساهمة في رفع الوعي وتنمية الأسرة، وأن تصل كافة برامج وخدمات الاستشاريات التربوية والأسرية والنفسية وغيرها من البرامج المقدمة.

وأضافت "الحسن": تستهدف هذه الشراكة كل النساء والأطفال، وتسعى إلى رفع الوعي لديهم، وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم كعنصر أساسي وفاعل في المجتمع.

وختمت حديثها بتقديم الشكر إلى القائمات على جمعية الأمومة والطفولة النسائية بالغاط، وفي مقدمتهم رئيسة مجلس الإدارة "مها سعد السديري"، وكذلك المديرة التنفيذية "إلهام الزومان"، متطلعة إلى مزيد من الشراكات المجتمعية.

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شراكة مجتمعية بين "الإرشاد الأسري" و"أمومة وطفولة الغاط"
سبق

وقّع مركز سمو الفكر للإرشاد الأسري بالرياض، شراكة مجتمعية مع جمعية الأمومة والطفولة النسائية بالغاط، تهدف إلى تقديم خدمات الاستشارات التربوية والأسرية والنفسية، والعديد من البرامج المتنوعة.

وضم وفد المركز كلًا من: مديرته "غادة الحسن"، وتنظيم "لبنى نظمي"، وعدد من الأخصائيات والمستشارات في الإرشاد النفسي والأسري لتقديم الاستشارات للفئات المستهدفة.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمركز سمو الفكر بالرياض "غادة الحسن": نتطلع من خلال هذه الشراكة المجتمعية إلى المساهمة في رفع الوعي وتنمية الأسرة، وأن تصل كافة برامج وخدمات الاستشاريات التربوية والأسرية والنفسية وغيرها من البرامج المقدمة.

وأضافت "الحسن": تستهدف هذه الشراكة كل النساء والأطفال، وتسعى إلى رفع الوعي لديهم، وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم كعنصر أساسي وفاعل في المجتمع.

وختمت حديثها بتقديم الشكر إلى القائمات على جمعية الأمومة والطفولة النسائية بالغاط، وفي مقدمتهم رئيسة مجلس الإدارة "مها سعد السديري"، وكذلك المديرة التنفيذية "إلهام الزومان"، متطلعة إلى مزيد من الشراكات المجتمعية.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
10:22 AM

شراكة مجتمعية بين "الإرشاد الأسري" و"أمومة وطفولة الغاط"

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عمر السبيعي - الرياض
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وقّع مركز سمو الفكر للإرشاد الأسري بالرياض، شراكة مجتمعية مع جمعية الأمومة والطفولة النسائية بالغاط، تهدف إلى تقديم خدمات الاستشارات التربوية والأسرية والنفسية، والعديد من البرامج المتنوعة.

وضم وفد المركز كلًا من: مديرته "غادة الحسن"، وتنظيم "لبنى نظمي"، وعدد من الأخصائيات والمستشارات في الإرشاد النفسي والأسري لتقديم الاستشارات للفئات المستهدفة.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمركز سمو الفكر بالرياض "غادة الحسن": نتطلع من خلال هذه الشراكة المجتمعية إلى المساهمة في رفع الوعي وتنمية الأسرة، وأن تصل كافة برامج وخدمات الاستشاريات التربوية والأسرية والنفسية وغيرها من البرامج المقدمة.

وأضافت "الحسن": تستهدف هذه الشراكة كل النساء والأطفال، وتسعى إلى رفع الوعي لديهم، وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم كعنصر أساسي وفاعل في المجتمع.

وختمت حديثها بتقديم الشكر إلى القائمات على جمعية الأمومة والطفولة النسائية بالغاط، وفي مقدمتهم رئيسة مجلس الإدارة "مها سعد السديري"، وكذلك المديرة التنفيذية "إلهام الزومان"، متطلعة إلى مزيد من الشراكات المجتمعية.

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