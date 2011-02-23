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"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. إغلاق مجمع تجاري لخدمة السيارات بمكة خالف الاحترازات

شدد "المالكي" على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- مجمعًا تجاريًّا لخدمة السيارات؛ وذلك خلال حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة التجارة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم إغلاق مجمع تجاري لخدمة السيارات بحي العوالي؛ وذلك لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ مشيرًا إلى أن الحملة الرقابية شملت: (أسواق المنتجات الغذائية، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية)؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من "كورونا" وتوفير بيئة صحية آمنة.

وشدد "المالكي" على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة؛ مؤكدًا أهمية وضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة؛ مشيرًا إلى تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إغلاق مجمع تجاري لخدمة السيارات بمكة خالف الاحترازات
سبق

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- مجمعًا تجاريًّا لخدمة السيارات؛ وذلك خلال حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة التجارة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم إغلاق مجمع تجاري لخدمة السيارات بحي العوالي؛ وذلك لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ مشيرًا إلى أن الحملة الرقابية شملت: (أسواق المنتجات الغذائية، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية)؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من "كورونا" وتوفير بيئة صحية آمنة.

وشدد "المالكي" على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة؛ مؤكدًا أهمية وضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة؛ مشيرًا إلى تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
02:24 PM

شاهد.. إغلاق مجمع تجاري لخدمة السيارات بمكة خالف الاحترازات

شدد "المالكي" على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- مجمعًا تجاريًّا لخدمة السيارات؛ وذلك خلال حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة التجارة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم إغلاق مجمع تجاري لخدمة السيارات بحي العوالي؛ وذلك لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ مشيرًا إلى أن الحملة الرقابية شملت: (أسواق المنتجات الغذائية، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية)؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من "كورونا" وتوفير بيئة صحية آمنة.

وشدد "المالكي" على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة؛ مؤكدًا أهمية وضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة؛ مشيرًا إلى تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

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