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قفزة قياسية.. "كورونا" يصيب 44.756 تركياً خلال آخر 24 ساعة

الفيروس أنهى حياة 186 مريضًا بنفس المدة

أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 44.756، ليصل إلى مستوى 3.445.052 حالة، ما يعد معدل قياسي في الإصابات اليومية للوباء.

وأضافت الوزارة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 32078 شخصًا بعد تسجيل 186 حالة جديدة.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، يمثل هذا العدد ارتفاعاً ملموساً لمؤشر الوفيات الجديدة، بعد أن بلغ يوم 31 مارس 152 حالة، وفي 1 أبريل 176، وفي 2 أبريل 179.

فيروس كورونا الجديد

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قفزة قياسية.. "كورونا" يصيب 44.756 تركياً خلال آخر 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 44.756، ليصل إلى مستوى 3.445.052 حالة، ما يعد معدل قياسي في الإصابات اليومية للوباء.

وأضافت الوزارة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 32078 شخصًا بعد تسجيل 186 حالة جديدة.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، يمثل هذا العدد ارتفاعاً ملموساً لمؤشر الوفيات الجديدة، بعد أن بلغ يوم 31 مارس 152 حالة، وفي 1 أبريل 176، وفي 2 أبريل 179.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
07:33 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:54 AM

قفزة قياسية.. "كورونا" يصيب 44.756 تركياً خلال آخر 24 ساعة

الفيروس أنهى حياة 186 مريضًا بنفس المدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 44.756، ليصل إلى مستوى 3.445.052 حالة، ما يعد معدل قياسي في الإصابات اليومية للوباء.

وأضافت الوزارة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 32078 شخصًا بعد تسجيل 186 حالة جديدة.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، يمثل هذا العدد ارتفاعاً ملموساً لمؤشر الوفيات الجديدة، بعد أن بلغ يوم 31 مارس 152 حالة، وفي 1 أبريل 176، وفي 2 أبريل 179.

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