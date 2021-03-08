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"#شكرًا_أبطال_الدفاع_الجوي".. السعوديون يتغنون ببطولات التصدي للإرهاب الحوثي

أجمع المغردون على بسالة الأبطال من ضباط وأفراد تحت توجيهات القيادة الرشيدة

أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاقًا تحت عنوان "#شكرًا_أبطال_الدفاع_الجوي"؛ وذلك لتقديم عبارات الشكر والثناء لرجال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، الذين يوجَدون في مواقع حساسة على الحدود البرية الجنوبية من بلادنا في موقف بطولي وشجاع للتصدي لكل محاولات المعتدي الحوثي.

وتفصيلاً، نجح أبطال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لكل محاولات ميليشيا الحوثي الفاشلة لاستهداف مواقع داخل الأراضي السعودية خلال الساعات الماضية في رأس تنورة والظهران والمنطقة الجنوبية؛ إذ تم التصدي لها بنجاح من قِبل البواسل ضباط وأفراد قوات الدفاع الجوي، وأفشلوا كل المحاولات البائسة لميليشيات الحوثي في ضرب ما خططت له من أهداف بفضل ما تمتلكه السعودية من قوة عسكرية ودفاعية هائلة، يشهد لها الجميع.

وأجمع المغردون في تغريداتهم على بسالة ويقظة الأبطال من ضباط وأفراد في الدفاع الجوي الملكي السعودية تحت توجيهات قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لحماية الوطن من كل المحاولات الفاشلة للعدو الحوثي لضرب المواقع، وترويع الآمنين. وأشادوا بشجاعة الأبطال واستبسالهم في حماية المواطنين والمقيمين على أرض الوطن من محاولات الاعتداءات الغاشمة.

وأكدوا أن هذه المحاولات الفاشلة في إرسال الصواريخ الباليستية، والطائرات المفخخة بطرق عشوائية، هي دليل على انهيار نظام الميليشيات الحوثية التي تتلقى دعمها من نظام الملالي الإيراني الذي يحاول بشتى الطرق زعزعة أمن واستقرار المنطقة، واستهداف أمن السعودية تحديدًا، ولكن قوة الردع السعودي، ويقظة "أبطال الجو" بعد توفيق الله، حالتا دون تحقيق ما يهدفون إليه، مع التأكيد أنهم سوف يفشلون في كل محاولة حتى ينهاروا معنويًّا وعسكريًّا قريبًا بإذن الله.

وضج الهاشتاق بالدعوات الصادقة بأن يحفظ الله كل رجال قوات الدفاع الجوي، ويحميهم من الشرور، وأن يخذل أعداء الوطن أينما كانوا. لافتين إلى أن هذا الوطن ينعم بقيادة قادرة - بفضل الله - على حماية الوطن، وكل من يعيش على ترابه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"#شكرًا_أبطال_الدفاع_الجوي".. السعوديون يتغنون ببطولات التصدي للإرهاب الحوثي
سبق

أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاقًا تحت عنوان "#شكرًا_أبطال_الدفاع_الجوي"؛ وذلك لتقديم عبارات الشكر والثناء لرجال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، الذين يوجَدون في مواقع حساسة على الحدود البرية الجنوبية من بلادنا في موقف بطولي وشجاع للتصدي لكل محاولات المعتدي الحوثي.

وتفصيلاً، نجح أبطال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لكل محاولات ميليشيا الحوثي الفاشلة لاستهداف مواقع داخل الأراضي السعودية خلال الساعات الماضية في رأس تنورة والظهران والمنطقة الجنوبية؛ إذ تم التصدي لها بنجاح من قِبل البواسل ضباط وأفراد قوات الدفاع الجوي، وأفشلوا كل المحاولات البائسة لميليشيات الحوثي في ضرب ما خططت له من أهداف بفضل ما تمتلكه السعودية من قوة عسكرية ودفاعية هائلة، يشهد لها الجميع.

وأجمع المغردون في تغريداتهم على بسالة ويقظة الأبطال من ضباط وأفراد في الدفاع الجوي الملكي السعودية تحت توجيهات قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لحماية الوطن من كل المحاولات الفاشلة للعدو الحوثي لضرب المواقع، وترويع الآمنين. وأشادوا بشجاعة الأبطال واستبسالهم في حماية المواطنين والمقيمين على أرض الوطن من محاولات الاعتداءات الغاشمة.

وأكدوا أن هذه المحاولات الفاشلة في إرسال الصواريخ الباليستية، والطائرات المفخخة بطرق عشوائية، هي دليل على انهيار نظام الميليشيات الحوثية التي تتلقى دعمها من نظام الملالي الإيراني الذي يحاول بشتى الطرق زعزعة أمن واستقرار المنطقة، واستهداف أمن السعودية تحديدًا، ولكن قوة الردع السعودي، ويقظة "أبطال الجو" بعد توفيق الله، حالتا دون تحقيق ما يهدفون إليه، مع التأكيد أنهم سوف يفشلون في كل محاولة حتى ينهاروا معنويًّا وعسكريًّا قريبًا بإذن الله.

وضج الهاشتاق بالدعوات الصادقة بأن يحفظ الله كل رجال قوات الدفاع الجوي، ويحميهم من الشرور، وأن يخذل أعداء الوطن أينما كانوا. لافتين إلى أن هذا الوطن ينعم بقيادة قادرة - بفضل الله - على حماية الوطن، وكل من يعيش على ترابه.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:03 AM
اخر تعديل
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
03:37 AM

"#شكرًا_أبطال_الدفاع_الجوي".. السعوديون يتغنون ببطولات التصدي للإرهاب الحوثي

أجمع المغردون على بسالة الأبطال من ضباط وأفراد تحت توجيهات القيادة الرشيدة

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منصور الشلاقي - الرياض
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2,923

أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاقًا تحت عنوان "#شكرًا_أبطال_الدفاع_الجوي"؛ وذلك لتقديم عبارات الشكر والثناء لرجال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، الذين يوجَدون في مواقع حساسة على الحدود البرية الجنوبية من بلادنا في موقف بطولي وشجاع للتصدي لكل محاولات المعتدي الحوثي.

وتفصيلاً، نجح أبطال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لكل محاولات ميليشيا الحوثي الفاشلة لاستهداف مواقع داخل الأراضي السعودية خلال الساعات الماضية في رأس تنورة والظهران والمنطقة الجنوبية؛ إذ تم التصدي لها بنجاح من قِبل البواسل ضباط وأفراد قوات الدفاع الجوي، وأفشلوا كل المحاولات البائسة لميليشيات الحوثي في ضرب ما خططت له من أهداف بفضل ما تمتلكه السعودية من قوة عسكرية ودفاعية هائلة، يشهد لها الجميع.

وأجمع المغردون في تغريداتهم على بسالة ويقظة الأبطال من ضباط وأفراد في الدفاع الجوي الملكي السعودية تحت توجيهات قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لحماية الوطن من كل المحاولات الفاشلة للعدو الحوثي لضرب المواقع، وترويع الآمنين. وأشادوا بشجاعة الأبطال واستبسالهم في حماية المواطنين والمقيمين على أرض الوطن من محاولات الاعتداءات الغاشمة.

وأكدوا أن هذه المحاولات الفاشلة في إرسال الصواريخ الباليستية، والطائرات المفخخة بطرق عشوائية، هي دليل على انهيار نظام الميليشيات الحوثية التي تتلقى دعمها من نظام الملالي الإيراني الذي يحاول بشتى الطرق زعزعة أمن واستقرار المنطقة، واستهداف أمن السعودية تحديدًا، ولكن قوة الردع السعودي، ويقظة "أبطال الجو" بعد توفيق الله، حالتا دون تحقيق ما يهدفون إليه، مع التأكيد أنهم سوف يفشلون في كل محاولة حتى ينهاروا معنويًّا وعسكريًّا قريبًا بإذن الله.

وضج الهاشتاق بالدعوات الصادقة بأن يحفظ الله كل رجال قوات الدفاع الجوي، ويحميهم من الشرور، وأن يخذل أعداء الوطن أينما كانوا. لافتين إلى أن هذا الوطن ينعم بقيادة قادرة - بفضل الله - على حماية الوطن، وكل من يعيش على ترابه.

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