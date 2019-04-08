النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الجندي "جعفري"

استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بجازان

أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجموع المصلين بجامع قرية الصنيف بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد بن متعب جعفري أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعقب الصلاة قدّم محافظ صبيا التعازي لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع محافظ صبيا رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد العقدي، وعدد من ضباط وأفراد حرس الحدود والمشايخ والأهالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الجندي "جعفري"
سبق

أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجموع المصلين بجامع قرية الصنيف بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد بن متعب جعفري أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعقب الصلاة قدّم محافظ صبيا التعازي لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع محافظ صبيا رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد العقدي، وعدد من ضباط وأفراد حرس الحدود والمشايخ والأهالي.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
05:32 PM

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الجندي "جعفري"

استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بجازان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - صبيا
1
2,064

أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجموع المصلين بجامع قرية الصنيف بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد بن متعب جعفري أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعقب الصلاة قدّم محافظ صبيا التعازي لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع محافظ صبيا رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد العقدي، وعدد من ضباط وأفراد حرس الحدود والمشايخ والأهالي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,355
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,624
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,236
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,223

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة