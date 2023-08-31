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لعب لـ "أتلتيكو مدريد".. الرائد يعلن تعاقده مع الحارس الإسباني "ياغو هيريرين"

أعلن نادي الرائد عن تعاقده مع الحارس الإسباني ياغو هيريرين، البالغ من العمر 33 عامًا قادم من نادي أتلتيك بلباو الإسباني.

وقد تم الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وسبق لياغو هيريرين أن خاض عدة تجارب في الدوري الإسباني، حيث سبق ومثل أندية (أتلتيكو مدريد، نومانسيا، ليجانيس، أتلتيك بلباو).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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لعب لـ "أتلتيكو مدريد".. الرائد يعلن تعاقده مع الحارس الإسباني "ياغو هيريرين"
سبق

أعلن نادي الرائد عن تعاقده مع الحارس الإسباني ياغو هيريرين، البالغ من العمر 33 عامًا قادم من نادي أتلتيك بلباو الإسباني.

وقد تم الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وسبق لياغو هيريرين أن خاض عدة تجارب في الدوري الإسباني، حيث سبق ومثل أندية (أتلتيكو مدريد، نومانسيا، ليجانيس، أتلتيك بلباو).

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
09:56 PM

لعب لـ "أتلتيكو مدريد".. الرائد يعلن تعاقده مع الحارس الإسباني "ياغو هيريرين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الرائد عن تعاقده مع الحارس الإسباني ياغو هيريرين، البالغ من العمر 33 عامًا قادم من نادي أتلتيك بلباو الإسباني.

وقد تم الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وسبق لياغو هيريرين أن خاض عدة تجارب في الدوري الإسباني، حيث سبق ومثل أندية (أتلتيكو مدريد، نومانسيا، ليجانيس، أتلتيك بلباو).

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