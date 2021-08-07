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أولمبياد طوكيو.. فريال عبدالعزيز تضمن ميدالية جديدة بالكاراتيه لمصر

اللاعبة المصرية تمكنت من التأهل إلى الدور نصف نهائي لوزن +61 كيلو

ضمنت مصر الحصول على ميدالية جديدة في الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو حالياً، وذلك في منافسات الكاراتيه لوزن فوق 61 كيلوغراماً.

فقد تمكنت المصرية فريال أشرف عبدالعزيز من التأهل إلى الدور نصف نهائي لوزن +61 كيلوغراماً، بعد فوزها على منافستها الإيرانية حميدة عباس علي.

وستكون هذه الميدالية الخامسة لمصر في أولمبياد طوكيو، وربما السادسة في حال فوز منتخب مصر لكرة اليد على منافسه الإسباني في المباراة الجارية حالياً بين المنتخبين.

وكانت اللاعبة المصرية جيانا فاروق؛ قد حصلت أمس الجمعة، على الميدالية البرونزية في الكاراتيه في وزن 61 كيلوغراماً.

يُشار إلى أن مصر كانت قد أحرزت 3 ميداليات برونزية عبر كل من: سيف عيسى في وزن -80 كغم، وهداية ملاك في وزن -57 كغم في التايكوندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كغم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أولمبياد طوكيو.. فريال عبدالعزيز تضمن ميدالية جديدة بالكاراتيه لمصر
سبق

ضمنت مصر الحصول على ميدالية جديدة في الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو حالياً، وذلك في منافسات الكاراتيه لوزن فوق 61 كيلوغراماً.

فقد تمكنت المصرية فريال أشرف عبدالعزيز من التأهل إلى الدور نصف نهائي لوزن +61 كيلوغراماً، بعد فوزها على منافستها الإيرانية حميدة عباس علي.

وستكون هذه الميدالية الخامسة لمصر في أولمبياد طوكيو، وربما السادسة في حال فوز منتخب مصر لكرة اليد على منافسه الإسباني في المباراة الجارية حالياً بين المنتخبين.

وكانت اللاعبة المصرية جيانا فاروق؛ قد حصلت أمس الجمعة، على الميدالية البرونزية في الكاراتيه في وزن 61 كيلوغراماً.

يُشار إلى أن مصر كانت قد أحرزت 3 ميداليات برونزية عبر كل من: سيف عيسى في وزن -80 كغم، وهداية ملاك في وزن -57 كغم في التايكوندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كغم.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
11:45 AM

أولمبياد طوكيو.. فريال عبدالعزيز تضمن ميدالية جديدة بالكاراتيه لمصر

اللاعبة المصرية تمكنت من التأهل إلى الدور نصف نهائي لوزن +61 كيلو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمنت مصر الحصول على ميدالية جديدة في الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو حالياً، وذلك في منافسات الكاراتيه لوزن فوق 61 كيلوغراماً.

فقد تمكنت المصرية فريال أشرف عبدالعزيز من التأهل إلى الدور نصف نهائي لوزن +61 كيلوغراماً، بعد فوزها على منافستها الإيرانية حميدة عباس علي.

وستكون هذه الميدالية الخامسة لمصر في أولمبياد طوكيو، وربما السادسة في حال فوز منتخب مصر لكرة اليد على منافسه الإسباني في المباراة الجارية حالياً بين المنتخبين.

وكانت اللاعبة المصرية جيانا فاروق؛ قد حصلت أمس الجمعة، على الميدالية البرونزية في الكاراتيه في وزن 61 كيلوغراماً.

يُشار إلى أن مصر كانت قد أحرزت 3 ميداليات برونزية عبر كل من: سيف عيسى في وزن -80 كغم، وهداية ملاك في وزن -57 كغم في التايكوندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كغم.

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