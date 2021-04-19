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بالفيديو وفي منظر بديع.. ملعب كرة قدم بجوار "قوس قزح" في بلقرن

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرياضيين يمارسون رياضة كرة القدم في ملعب الشلال بمحافظة بلقرن بالقرب من قوس قزح، في منظر بديع.

يُذكر أن أمطارًا متوسطة هطلت اليوم على أجزاء من المحافظة، ارتوت على إثرها الشعاب والأودية.

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بالفيديو وفي منظر بديع.. ملعب كرة قدم بجوار "قوس قزح" في بلقرن
سبق

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرياضيين يمارسون رياضة كرة القدم في ملعب الشلال بمحافظة بلقرن بالقرب من قوس قزح، في منظر بديع.

يُذكر أن أمطارًا متوسطة هطلت اليوم على أجزاء من المحافظة، ارتوت على إثرها الشعاب والأودية.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
10:29 PM

بالفيديو وفي منظر بديع.. ملعب كرة قدم بجوار "قوس قزح" في بلقرن

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سويد الحارثي - بلقرن
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تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرياضيين يمارسون رياضة كرة القدم في ملعب الشلال بمحافظة بلقرن بالقرب من قوس قزح، في منظر بديع.

يُذكر أن أمطارًا متوسطة هطلت اليوم على أجزاء من المحافظة، ارتوت على إثرها الشعاب والأودية.

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