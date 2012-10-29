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الجزائر تفرض حجراً جزئياً على 20 محافظة للحد من "كورونا"

بينها العاصمة ووهران وقسطنطينة

أعلنت الجزائر اليوم (الخميس)، تطبيق نظام الحجر الصحي المنزلي على حوالي 20 محافظة في إطار مواجهة وباء "كوفيد-19" من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، لمدة خمسة عشر يوماً ابتداء من 31 أكتوبر الجاري.

وبين مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن القرار جاء بعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وجرى بموجبه تكييف الحجر الصحي الجزئي المنزلي في المحافظات المعنية به، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، ومدن أخرى مثل سطيف وعنابة وقسطنطينة ووهران.

وكان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد قد حذر مؤخرًا من أن الوضع الوبائي مقلق ومن غير المستبعد العودة إلى فرض الحجر الصحي الجزئي أو الكامل، إذا استمرت وتيرة انتشار العدوى في تصاعد.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

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الجزائر تفرض حجراً جزئياً على 20 محافظة للحد من "كورونا"
سبق

أعلنت الجزائر اليوم (الخميس)، تطبيق نظام الحجر الصحي المنزلي على حوالي 20 محافظة في إطار مواجهة وباء "كوفيد-19" من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، لمدة خمسة عشر يوماً ابتداء من 31 أكتوبر الجاري.

وبين مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن القرار جاء بعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وجرى بموجبه تكييف الحجر الصحي الجزئي المنزلي في المحافظات المعنية به، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، ومدن أخرى مثل سطيف وعنابة وقسطنطينة ووهران.

وكان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد قد حذر مؤخرًا من أن الوضع الوبائي مقلق ومن غير المستبعد العودة إلى فرض الحجر الصحي الجزئي أو الكامل، إذا استمرت وتيرة انتشار العدوى في تصاعد.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
08:33 PM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:58 PM

الجزائر تفرض حجراً جزئياً على 20 محافظة للحد من "كورونا"

بينها العاصمة ووهران وقسطنطينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجزائر اليوم (الخميس)، تطبيق نظام الحجر الصحي المنزلي على حوالي 20 محافظة في إطار مواجهة وباء "كوفيد-19" من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، لمدة خمسة عشر يوماً ابتداء من 31 أكتوبر الجاري.

وبين مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن القرار جاء بعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وجرى بموجبه تكييف الحجر الصحي الجزئي المنزلي في المحافظات المعنية به، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، ومدن أخرى مثل سطيف وعنابة وقسطنطينة ووهران.

وكان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد قد حذر مؤخرًا من أن الوضع الوبائي مقلق ومن غير المستبعد العودة إلى فرض الحجر الصحي الجزئي أو الكامل، إذا استمرت وتيرة انتشار العدوى في تصاعد.

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