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الجيش اليمني يتخلص من أكثر من 83 عنصراً حوثياً بمأرب

في معارك دامت 35 ساعة غربي المحافظة

قتل الجيش اليمني، أكثر من 83 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في معارك دامت 35 ساعة، وذلك غربي محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان بثته "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية" أن وحدات من الجيش اليمني صدت هجمات شنّتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة، وقتل فيها أكثر من 83 مسلحاً حوثياً إلى جانب عشرات الجرحى.

وأشار البيان إلى أن كثيراً من جثث الميليشيا ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب، في حين شن الجيش اليمني، قصفاً مدفعياً، أسفر عن تدمير آليات قتالية حوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يتخلص من أكثر من 83 عنصراً حوثياً بمأرب
سبق

قتل الجيش اليمني، أكثر من 83 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في معارك دامت 35 ساعة، وذلك غربي محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان بثته "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية" أن وحدات من الجيش اليمني صدت هجمات شنّتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة، وقتل فيها أكثر من 83 مسلحاً حوثياً إلى جانب عشرات الجرحى.

وأشار البيان إلى أن كثيراً من جثث الميليشيا ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب، في حين شن الجيش اليمني، قصفاً مدفعياً، أسفر عن تدمير آليات قتالية حوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
11:56 PM

الجيش اليمني يتخلص من أكثر من 83 عنصراً حوثياً بمأرب

في معارك دامت 35 ساعة غربي المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قتل الجيش اليمني، أكثر من 83 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في معارك دامت 35 ساعة، وذلك غربي محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان بثته "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية" أن وحدات من الجيش اليمني صدت هجمات شنّتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة، وقتل فيها أكثر من 83 مسلحاً حوثياً إلى جانب عشرات الجرحى.

وأشار البيان إلى أن كثيراً من جثث الميليشيا ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب، في حين شن الجيش اليمني، قصفاً مدفعياً، أسفر عن تدمير آليات قتالية حوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب.

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