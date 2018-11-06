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ترامب: نريد فرض العقوبات تدريجياً لنحافظ على سوق النفط

الرئيس الأمريكي: لدينا عقوبات هي الأقسى على الإطلاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يريد فرض عقوبات على النفط الإيراني بشكل تدريجي؛ خوفاً من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ونقل البيت الأبيض اليوم عن ترامب قوله: "لدينا عقوبات هي الأقسى على الإطلاق؛ لكن مع النفط نريد المضيّ بشكل أبطأ قليلاً، لا أريد أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار في العالم".

وأضاف أنه بإمكاننا الوصول بالنفط الإيراني إلى نقطة الصفر؛ لكن ذلك قد يتسبب في صدمة للسوق.

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ترامب: نريد فرض العقوبات تدريجياً لنحافظ على سوق النفط
سبق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يريد فرض عقوبات على النفط الإيراني بشكل تدريجي؛ خوفاً من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ونقل البيت الأبيض اليوم عن ترامب قوله: "لدينا عقوبات هي الأقسى على الإطلاق؛ لكن مع النفط نريد المضيّ بشكل أبطأ قليلاً، لا أريد أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار في العالم".

وأضاف أنه بإمكاننا الوصول بالنفط الإيراني إلى نقطة الصفر؛ لكن ذلك قد يتسبب في صدمة للسوق.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
08:24 AM

ترامب: نريد فرض العقوبات تدريجياً لنحافظ على سوق النفط

الرئيس الأمريكي: لدينا عقوبات هي الأقسى على الإطلاق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يريد فرض عقوبات على النفط الإيراني بشكل تدريجي؛ خوفاً من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ونقل البيت الأبيض اليوم عن ترامب قوله: "لدينا عقوبات هي الأقسى على الإطلاق؛ لكن مع النفط نريد المضيّ بشكل أبطأ قليلاً، لا أريد أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار في العالم".

وأضاف أنه بإمكاننا الوصول بالنفط الإيراني إلى نقطة الصفر؛ لكن ذلك قد يتسبب في صدمة للسوق.

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