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الكويت والبحرين والإمارات والأردن تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة تجاه "خميس مشيط ونجران"

أكدوا وقوفهم إلى جانب المملكة وطالبوا المجتمع الدولي بموقف فوري وحاسم

دانت الكويت والبحرين والإمارات والأردن بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عددًا من الطائرات المسيَّرة (مفخخة) باتجاه خميس مشيط ونجران.

وأوضحت الكويت أن استمرار هذه الهجمات العدوانية والإصرار عليها يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها وقوف الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما شددت البحرين على موقفها الثابت والداعم بقوة للمملكة، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.

وأشادت في بيان لوزارة خارجيتها بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وأعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وحثت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة.

فيما جددت الحكومة الأردنية تأكيد موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن واستقرار السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت والبحرين والإمارات والأردن تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة تجاه "خميس مشيط ونجران"
سبق

دانت الكويت والبحرين والإمارات والأردن بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عددًا من الطائرات المسيَّرة (مفخخة) باتجاه خميس مشيط ونجران.

وأوضحت الكويت أن استمرار هذه الهجمات العدوانية والإصرار عليها يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها وقوف الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما شددت البحرين على موقفها الثابت والداعم بقوة للمملكة، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.

وأشادت في بيان لوزارة خارجيتها بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وأعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وحثت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة.

فيما جددت الحكومة الأردنية تأكيد موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن واستقرار السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
11:17 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
07:44 AM

الكويت والبحرين والإمارات والأردن تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة تجاه "خميس مشيط ونجران"

أكدوا وقوفهم إلى جانب المملكة وطالبوا المجتمع الدولي بموقف فوري وحاسم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دانت الكويت والبحرين والإمارات والأردن بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عددًا من الطائرات المسيَّرة (مفخخة) باتجاه خميس مشيط ونجران.

وأوضحت الكويت أن استمرار هذه الهجمات العدوانية والإصرار عليها يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها وقوف الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما شددت البحرين على موقفها الثابت والداعم بقوة للمملكة، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.

وأشادت في بيان لوزارة خارجيتها بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وأعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وحثت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة.

فيما جددت الحكومة الأردنية تأكيد موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن واستقرار السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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