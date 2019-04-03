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صحف غربية تصف هدف سالم الدوسري في مرمى النصر بالأفضل عالميًّا

ما زال هدف سالم الدوسري لاعب الهلال في مرمى النصر في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين حديث وسائل الإعلامالعالمية؛ إذ وصفت قناة "بانا أمريكانا" البيروفية هدف سالم الدوسري بالأجمل عالميًّا في الأسبوعالماضي، ووضعته في صدارة قائمة ضمت 10 أهداف من مختلف أرجاء العالم متقدمًا على هدف كريستيان بافون لاعب بوكا جونيورز الذي جاء في المركز العاشر، وحل تاسعًا هدف أحرزه ماركو جوريسين مع فريق غراس هوبر في الدوري السويسري، وفي المركز الثامن جاء هدف دانييلي ياسيلي مع تورينو بالدوري الإيطالي، ثم جاء هدف يامير أوليفا لاعب فريق دي لا سان مارتين أحد فرق الدوري الأرجنتيني، وفي المركز السادس هدف كارلوس ألرتو فيلا مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي، وحل خامسًا هدف اليخاندرو بوزويلو من تورنتو بالدوري الأمريكي.

فيما جاء هدف لاعب أتلتيكو مدريد الغاني توماس بارتي في المرتبة الرابعة، تلاه هدف أفيليس هورتادو مع نادي مونتيري في الدوري المكسيكي، وثانيًا الهدف الذي أحرزه كليتينهو في الدوري البرازيلي مع فريق سامبايو كوريا.

ونشر موقع "بي سوكر" الإسباني تقريرًا عن سالم الدوسري بعد هدفه في مرمى النصر، ذكر خلاله: من الممكن أن يتذكر عدد قليل من مشجعي "الليغا" الإسبانية اسم سالم الدوسري الذي كان مع فياريال لمدة 6 أشهر، ولعب 33 دقيقة قبل أن يعود إلى الدوري السعودي.

وكتبت صحيفة "أوريغو" المجرية عن هدف سالم الدوسري قائلة: "ميسي يقف أيضًا لتحية هذه المعجزة".

وأضافت: رغم خسارة فريقه المباراة أمام النصر، وفقدانه صدارة ترتيب الدوري، إلا أن اللاعب صاحب الـ "27 عامًا" لن ينسى الهدف الذي أحرزه لفترة طويلة.. كان أشبه بمعجزة في كرة القدم، وسيتذكر الهدف بقية حياته.

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صحف غربية تصف هدف سالم الدوسري في مرمى النصر بالأفضل عالميًّا
سبق

ما زال هدف سالم الدوسري لاعب الهلال في مرمى النصر في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين حديث وسائل الإعلامالعالمية؛ إذ وصفت قناة "بانا أمريكانا" البيروفية هدف سالم الدوسري بالأجمل عالميًّا في الأسبوعالماضي، ووضعته في صدارة قائمة ضمت 10 أهداف من مختلف أرجاء العالم متقدمًا على هدف كريستيان بافون لاعب بوكا جونيورز الذي جاء في المركز العاشر، وحل تاسعًا هدف أحرزه ماركو جوريسين مع فريق غراس هوبر في الدوري السويسري، وفي المركز الثامن جاء هدف دانييلي ياسيلي مع تورينو بالدوري الإيطالي، ثم جاء هدف يامير أوليفا لاعب فريق دي لا سان مارتين أحد فرق الدوري الأرجنتيني، وفي المركز السادس هدف كارلوس ألرتو فيلا مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي، وحل خامسًا هدف اليخاندرو بوزويلو من تورنتو بالدوري الأمريكي.

فيما جاء هدف لاعب أتلتيكو مدريد الغاني توماس بارتي في المرتبة الرابعة، تلاه هدف أفيليس هورتادو مع نادي مونتيري في الدوري المكسيكي، وثانيًا الهدف الذي أحرزه كليتينهو في الدوري البرازيلي مع فريق سامبايو كوريا.

ونشر موقع "بي سوكر" الإسباني تقريرًا عن سالم الدوسري بعد هدفه في مرمى النصر، ذكر خلاله: من الممكن أن يتذكر عدد قليل من مشجعي "الليغا" الإسبانية اسم سالم الدوسري الذي كان مع فياريال لمدة 6 أشهر، ولعب 33 دقيقة قبل أن يعود إلى الدوري السعودي.

وكتبت صحيفة "أوريغو" المجرية عن هدف سالم الدوسري قائلة: "ميسي يقف أيضًا لتحية هذه المعجزة".

وأضافت: رغم خسارة فريقه المباراة أمام النصر، وفقدانه صدارة ترتيب الدوري، إلا أن اللاعب صاحب الـ "27 عامًا" لن ينسى الهدف الذي أحرزه لفترة طويلة.. كان أشبه بمعجزة في كرة القدم، وسيتذكر الهدف بقية حياته.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
08:50 PM

صحف غربية تصف هدف سالم الدوسري في مرمى النصر بالأفضل عالميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ما زال هدف سالم الدوسري لاعب الهلال في مرمى النصر في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين حديث وسائل الإعلامالعالمية؛ إذ وصفت قناة "بانا أمريكانا" البيروفية هدف سالم الدوسري بالأجمل عالميًّا في الأسبوعالماضي، ووضعته في صدارة قائمة ضمت 10 أهداف من مختلف أرجاء العالم متقدمًا على هدف كريستيان بافون لاعب بوكا جونيورز الذي جاء في المركز العاشر، وحل تاسعًا هدف أحرزه ماركو جوريسين مع فريق غراس هوبر في الدوري السويسري، وفي المركز الثامن جاء هدف دانييلي ياسيلي مع تورينو بالدوري الإيطالي، ثم جاء هدف يامير أوليفا لاعب فريق دي لا سان مارتين أحد فرق الدوري الأرجنتيني، وفي المركز السادس هدف كارلوس ألرتو فيلا مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي، وحل خامسًا هدف اليخاندرو بوزويلو من تورنتو بالدوري الأمريكي.

فيما جاء هدف لاعب أتلتيكو مدريد الغاني توماس بارتي في المرتبة الرابعة، تلاه هدف أفيليس هورتادو مع نادي مونتيري في الدوري المكسيكي، وثانيًا الهدف الذي أحرزه كليتينهو في الدوري البرازيلي مع فريق سامبايو كوريا.

ونشر موقع "بي سوكر" الإسباني تقريرًا عن سالم الدوسري بعد هدفه في مرمى النصر، ذكر خلاله: من الممكن أن يتذكر عدد قليل من مشجعي "الليغا" الإسبانية اسم سالم الدوسري الذي كان مع فياريال لمدة 6 أشهر، ولعب 33 دقيقة قبل أن يعود إلى الدوري السعودي.

وكتبت صحيفة "أوريغو" المجرية عن هدف سالم الدوسري قائلة: "ميسي يقف أيضًا لتحية هذه المعجزة".

وأضافت: رغم خسارة فريقه المباراة أمام النصر، وفقدانه صدارة ترتيب الدوري، إلا أن اللاعب صاحب الـ "27 عامًا" لن ينسى الهدف الذي أحرزه لفترة طويلة.. كان أشبه بمعجزة في كرة القدم، وسيتذكر الهدف بقية حياته.

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