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هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد على "العيص"

"المدني" يدعو إلى توخي الحيطة والحذر جراء التقلبات الجوية

شهدت بعض مراكز محافظة "العيص"، بعد ظهر اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وشملت الأمطار المحافظة ومراكز "الفرع وغرزة وضفيان وطليح وبعض القرى والمرتفعات الجبلية"، وأدت إلى جريان بعض الشعاب.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة مما قد يؤدي إلى جريان السيول على محافظة العيص.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة تشمل العيص والشبحة والفرع والأجزاء المجاورة، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة 11:00 من مساء اليوم الخميس.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد على "العيص"
سبق

شهدت بعض مراكز محافظة "العيص"، بعد ظهر اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وشملت الأمطار المحافظة ومراكز "الفرع وغرزة وضفيان وطليح وبعض القرى والمرتفعات الجبلية"، وأدت إلى جريان بعض الشعاب.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة مما قد يؤدي إلى جريان السيول على محافظة العيص.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة تشمل العيص والشبحة والفرع والأجزاء المجاورة، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة 11:00 من مساء اليوم الخميس.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
04:30 PM

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد على "العيص"

"المدني" يدعو إلى توخي الحيطة والحذر جراء التقلبات الجوية

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ماجد الرفاعي - ينبع
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5,224

شهدت بعض مراكز محافظة "العيص"، بعد ظهر اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وشملت الأمطار المحافظة ومراكز "الفرع وغرزة وضفيان وطليح وبعض القرى والمرتفعات الجبلية"، وأدت إلى جريان بعض الشعاب.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة مما قد يؤدي إلى جريان السيول على محافظة العيص.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة تشمل العيص والشبحة والفرع والأجزاء المجاورة، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة 11:00 من مساء اليوم الخميس.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية.

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