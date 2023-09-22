"ترامب": لا أخطط لاستقبال مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة

أعمال الجمعية العامة تنطلق بمشاركة 152 من الرؤساء والملوك والأمراء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتنطلق في مطلع الأسبوع أعمال الدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة مرتقبة من 152 من الرؤساء والملوك والأمراء، و3 من نواب الرؤساء، و36 من رؤساء الحكومات، فضلاً عن مئات المسؤولين والدبلوماسيين الكبار من الدول الـ193 الأعضاء بالمنظومة الدولية؛ لمناقشة القضايا والتحديات الأكثر إلحاحاً والأكبر خطراً في عالم اليوم، ولمحاولة إيجاد مخارج وتسويات لها؛ ومنها تزايد انعدام المساواة وارتفاع معدلات الكراهية والتعصب، ولكن أهمها على الإطلاق يتمثل في التغير المناخي والتهديد الإيراني، وذلك حسب ما نشرت جريدة الشرق الأوسط.