النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب": لا أخطط لاستقبال مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة

أعمال الجمعية العامة تنطلق بمشاركة  152 من الرؤساء والملوك والأمراء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتنطلق في مطلع الأسبوع أعمال الدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة مرتقبة من 152 من الرؤساء والملوك والأمراء، و3 من نواب الرؤساء، و36 من رؤساء الحكومات، فضلاً عن مئات المسؤولين والدبلوماسيين الكبار من الدول الـ193 الأعضاء بالمنظومة الدولية؛ لمناقشة القضايا والتحديات الأكثر إلحاحاً والأكبر خطراً في عالم اليوم، ولمحاولة إيجاد مخارج وتسويات لها؛ ومنها تزايد انعدام المساواة وارتفاع معدلات الكراهية والتعصب، ولكن أهمها على الإطلاق يتمثل في التغير المناخي والتهديد الإيراني، وذلك حسب ما نشرت جريدة الشرق الأوسط.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب": لا أخطط لاستقبال مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة
سبق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتنطلق في مطلع الأسبوع أعمال الدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة مرتقبة من 152 من الرؤساء والملوك والأمراء، و3 من نواب الرؤساء، و36 من رؤساء الحكومات، فضلاً عن مئات المسؤولين والدبلوماسيين الكبار من الدول الـ193 الأعضاء بالمنظومة الدولية؛ لمناقشة القضايا والتحديات الأكثر إلحاحاً والأكبر خطراً في عالم اليوم، ولمحاولة إيجاد مخارج وتسويات لها؛ ومنها تزايد انعدام المساواة وارتفاع معدلات الكراهية والتعصب، ولكن أهمها على الإطلاق يتمثل في التغير المناخي والتهديد الإيراني، وذلك حسب ما نشرت جريدة الشرق الأوسط.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
03:57 PM

"ترامب": لا أخطط لاستقبال مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة

أعمال الجمعية العامة تنطلق بمشاركة  152 من الرؤساء والملوك والأمراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
250

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتنطلق في مطلع الأسبوع أعمال الدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة مرتقبة من 152 من الرؤساء والملوك والأمراء، و3 من نواب الرؤساء، و36 من رؤساء الحكومات، فضلاً عن مئات المسؤولين والدبلوماسيين الكبار من الدول الـ193 الأعضاء بالمنظومة الدولية؛ لمناقشة القضايا والتحديات الأكثر إلحاحاً والأكبر خطراً في عالم اليوم، ولمحاولة إيجاد مخارج وتسويات لها؛ ومنها تزايد انعدام المساواة وارتفاع معدلات الكراهية والتعصب، ولكن أهمها على الإطلاق يتمثل في التغير المناخي والتهديد الإيراني، وذلك حسب ما نشرت جريدة الشرق الأوسط.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,870
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,031
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,007
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,579

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة