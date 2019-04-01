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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8896.55 نقطة

بتداولات تجاوزت  3 مليارات ريال لأكثر من 109 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 77.11 نقطة ليقفل عند مستوى 8896.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 101 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ثمار, تشب, ساب, تكافل الراجحي, والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق, أسواق المزرعة, باتك, مشاعر ريت, وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.12% .

وكانت أسهم شركات الطيار, كيان السعودية، الإنماء, بترو رابغ, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الطيار, الإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 2.24 نقطة ليقفل عند مستوى 3692.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 45 ألف سهم تقاسمتها 129 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8896.55 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 77.11 نقطة ليقفل عند مستوى 8896.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 101 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ثمار, تشب, ساب, تكافل الراجحي, والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق, أسواق المزرعة, باتك, مشاعر ريت, وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.12% .

وكانت أسهم شركات الطيار, كيان السعودية، الإنماء, بترو رابغ, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الطيار, الإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 2.24 نقطة ليقفل عند مستوى 3692.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 45 ألف سهم تقاسمتها 129 صفقة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
04:08 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8896.55 نقطة

بتداولات تجاوزت  3 مليارات ريال لأكثر من 109 ملايين سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 77.11 نقطة ليقفل عند مستوى 8896.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 101 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ثمار, تشب, ساب, تكافل الراجحي, والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق, أسواق المزرعة, باتك, مشاعر ريت, وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.12% .

وكانت أسهم شركات الطيار, كيان السعودية، الإنماء, بترو رابغ, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الطيار, الإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 2.24 نقطة ليقفل عند مستوى 3692.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 45 ألف سهم تقاسمتها 129 صفقة.

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