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الأهلي بالخبرة يتغلب على الترجي.. والهلال يقسو على الاتحاد

في بطولة نخبة الكرة الطائرة

حقّق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الترجي بنتيجة 3/ 2 بعد مباراة مثيرة وممتعة من الطرفين، ولعبت الخبرة دورًا كبيرًا لمصلحة الأهلي في حسم الشوط الخامس 15/ 9؛ ليحقق فوزه الثاني في بطولة نخبة الكرة الطائرة المقامة على صالة وزارة الرياضة بالرياض؛ ليتأجل بذلك الحسم للمواجهة الختامية للبطولة عصر الأربعاء بين الأهلي والهلال.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 22/ 25، 25/ 18، 19/ 25، 25/ 23، 15/ 9.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي 5 نقاط، والترجي 4 نقاط.

ونجح الهلال في كسب نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها كالآتي: 25/ 10، 25/ 13، 25/ 15.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال 4 نقاط، والاتحاد بدون رصيد من النقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي بالخبرة يتغلب على الترجي.. والهلال يقسو على الاتحاد
سبق

حقّق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الترجي بنتيجة 3/ 2 بعد مباراة مثيرة وممتعة من الطرفين، ولعبت الخبرة دورًا كبيرًا لمصلحة الأهلي في حسم الشوط الخامس 15/ 9؛ ليحقق فوزه الثاني في بطولة نخبة الكرة الطائرة المقامة على صالة وزارة الرياضة بالرياض؛ ليتأجل بذلك الحسم للمواجهة الختامية للبطولة عصر الأربعاء بين الأهلي والهلال.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 22/ 25، 25/ 18، 19/ 25، 25/ 23، 15/ 9.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي 5 نقاط، والترجي 4 نقاط.

ونجح الهلال في كسب نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها كالآتي: 25/ 10، 25/ 13، 25/ 15.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال 4 نقاط، والاتحاد بدون رصيد من النقاط.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
08:31 PM

الأهلي بالخبرة يتغلب على الترجي.. والهلال يقسو على الاتحاد

في بطولة نخبة الكرة الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقّق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الترجي بنتيجة 3/ 2 بعد مباراة مثيرة وممتعة من الطرفين، ولعبت الخبرة دورًا كبيرًا لمصلحة الأهلي في حسم الشوط الخامس 15/ 9؛ ليحقق فوزه الثاني في بطولة نخبة الكرة الطائرة المقامة على صالة وزارة الرياضة بالرياض؛ ليتأجل بذلك الحسم للمواجهة الختامية للبطولة عصر الأربعاء بين الأهلي والهلال.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 22/ 25، 25/ 18، 19/ 25، 25/ 23، 15/ 9.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي 5 نقاط، والترجي 4 نقاط.

ونجح الهلال في كسب نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها كالآتي: 25/ 10، 25/ 13، 25/ 15.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال 4 نقاط، والاتحاد بدون رصيد من النقاط.

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