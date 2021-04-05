الأهلي بالخبرة يتغلب على الترجي.. والهلال يقسو على الاتحاد
في بطولة نخبة الكرة الطائرة
حقّق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الترجي بنتيجة 3/ 2 بعد مباراة مثيرة وممتعة من الطرفين، ولعبت الخبرة دورًا كبيرًا لمصلحة الأهلي في حسم الشوط الخامس 15/ 9؛ ليحقق فوزه الثاني في بطولة نخبة الكرة الطائرة المقامة على صالة وزارة الرياضة بالرياض؛ ليتأجل بذلك الحسم للمواجهة الختامية للبطولة عصر الأربعاء بين الأهلي والهلال.
الأهلي بالخبرة يتغلب على الترجي.. والهلال يقسو على الاتحاد
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-04-05
حقّق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الترجي بنتيجة 3/ 2 بعد مباراة مثيرة وممتعة من الطرفين، ولعبت الخبرة دورًا كبيرًا لمصلحة الأهلي في حسم الشوط الخامس 15/ 9؛ ليحقق فوزه الثاني في بطولة نخبة الكرة الطائرة المقامة على صالة وزارة الرياضة بالرياض؛ ليتأجل بذلك الحسم للمواجهة الختامية للبطولة عصر الأربعاء بين الأهلي والهلال.
حقّق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الترجي بنتيجة 3/ 2 بعد مباراة مثيرة وممتعة من الطرفين، ولعبت الخبرة دورًا كبيرًا لمصلحة الأهلي في حسم الشوط الخامس 15/ 9؛ ليحقق فوزه الثاني في بطولة نخبة الكرة الطائرة المقامة على صالة وزارة الرياضة بالرياض؛ ليتأجل بذلك الحسم للمواجهة الختامية للبطولة عصر الأربعاء بين الأهلي والهلال.