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خرج ولم يعد.. "الرشيدي" غادر منزله ببريدة مترجلًا قبل 12 يومًا ونجله يناشد

قال: والدي يعاني اضطرابًا نفسيًّا ونخاف عليه هذه الأيام شديدة الحرارة

يناشد ذوو المواطن عنيزان عبدالله الرشيدي "٥٩ عامًا" المساهمة بالبحث عنه، بعد فقدانه قبل أكثر من ١٢ يومًا بعد خروجه من منزله ببريدة دون أثر حتى اللحظة.

وقال نجله لـ"سبق": والدي يعاني اضطرابًا نفسيًّا يخرج معه من المنزل مترجلًا على قدميه، فهو لا يمتلك سيارة، وهذا ما حدث بالفعل، حتى خرج قبل أيام واختفى بعدها، ونخاف عليه هذه الأيام شديدة الحرارة، ونرجو ممن يشاهده أو يلحظه الاتصال على ٠٥٤٩٤٩٩٩٨٩.

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خرج ولم يعد.. "الرشيدي" غادر منزله ببريدة مترجلًا قبل 12 يومًا ونجله يناشد
سبق

يناشد ذوو المواطن عنيزان عبدالله الرشيدي "٥٩ عامًا" المساهمة بالبحث عنه، بعد فقدانه قبل أكثر من ١٢ يومًا بعد خروجه من منزله ببريدة دون أثر حتى اللحظة.

وقال نجله لـ"سبق": والدي يعاني اضطرابًا نفسيًّا يخرج معه من المنزل مترجلًا على قدميه، فهو لا يمتلك سيارة، وهذا ما حدث بالفعل، حتى خرج قبل أيام واختفى بعدها، ونخاف عليه هذه الأيام شديدة الحرارة، ونرجو ممن يشاهده أو يلحظه الاتصال على ٠٥٤٩٤٩٩٩٨٩.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
10:52 AM

خرج ولم يعد.. "الرشيدي" غادر منزله ببريدة مترجلًا قبل 12 يومًا ونجله يناشد

قال: والدي يعاني اضطرابًا نفسيًّا ونخاف عليه هذه الأيام شديدة الحرارة

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بدر العتيبي - الرياض
0
5,046

يناشد ذوو المواطن عنيزان عبدالله الرشيدي "٥٩ عامًا" المساهمة بالبحث عنه، بعد فقدانه قبل أكثر من ١٢ يومًا بعد خروجه من منزله ببريدة دون أثر حتى اللحظة.

وقال نجله لـ"سبق": والدي يعاني اضطرابًا نفسيًّا يخرج معه من المنزل مترجلًا على قدميه، فهو لا يمتلك سيارة، وهذا ما حدث بالفعل، حتى خرج قبل أيام واختفى بعدها، ونخاف عليه هذه الأيام شديدة الحرارة، ونرجو ممن يشاهده أو يلحظه الاتصال على ٠٥٤٩٤٩٩٩٨٩.

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