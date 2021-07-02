كوبا أميركا 2021.. البرازيل تصطدم بتشيلي والبيرو تواجه الباراغواي

خلال منافسات ربع نهائي البطولة

ينطلق ربع نهائي كوبا أميركا 2021 فجر السبت بمواجهة قوية وصعبة بين بيرو وباراغواي في مدينةِ غويانيا البرازيلية، وبعدها تواجه البرازيل البلد المضيف نظيرها التشيلي في المباراة الثانية.



ويسعى المنتخب البرازيلي لحجز مقعد في نصف نهائي كوبا أميركا 2021 عند مواجهة تشيلي العنيدة في المباراة المنتظرة بين المنتخبين والتي سوف يستضيفها ملعب "أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو".



كما تسعى البرازيل إلى استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي تشيلي، الذين حجزوا بطاقتهم إلى ربع النهائي بشق الأنفس، بعدما أنهوا دور المجموعات في المركز الرابع للمجموعة الأولى، من فوز واحد، وكان في الجولة الثانية على حساب بوليفيا بصعوبة 1 - 0، مقابل تعادلين وخسارة واحدة.



صحيح أن البرازيل مرشحة للعبور إلى الدور المقبل بفضل المستوى الذي ظهرت عليه، لكن لا يمكن التقليل من قيمة لاعبي تشيلي وخبرتهم، إذ حقق العديد منهم اللقب القاري في 2015 و2016، على غرار فارغاس وأرتورو فيدال وكلاوديو برافو، مع العلم أنه يستمرّ غياب أليكسيس سانشيز عن التشكيلة بسبب الإصابة.



وتدخل تشيلي المباراة مستفيدة من أسبوع راحة لأنها أعفيت من خوض الجولة الخامسة الأخيرة لدور المجموعات، لذا سيحاول رفاق أرتور فيدال نجم أنتر ميلان تحقيق مفاجأة تطيح بأصحاب الأرض.



وسيضرب الفائز في مواجهة البرازيل وتشيلي موعداً الاثنين المقبل في برازيليا في إحدى مباراتي نصف النهائي مع الرابح في اللقاء الذي سيجمع بيرو وباراغواي أيضاً يوم الجمعة في جويانيا.



وتفتتح البيرو، وصيفة النسخة الأخيرة، الدور ربع النهائي بمواجهة الباراغواي.



واستعادت البيرو توازنها بعد خسارتها المذلة برباعية نظيفة في الجولة الثانية أمام البرازيل التي يمكن أن تلتقي معها في نصف النهائي، استعادت البيرو توازنها بفوزين وتعادل واحد، منهية دور المجموعات في المركز الثاني.



في المقابل، عانت الباراغواي الأمرّين بخسارتين في الدور الأول مقابل فوز وتعادل، وستحرم من خدمات مهاجمها ميجل ألميرون المصاب.