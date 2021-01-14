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تكريم "أم فيصل".. أبلغت عن 100 مخالفة بالشرقية وأغلقت 5 بقالات

لُقِّبَت بصديقة المياه والأمانة وسفيرة التطوع ودعت الجميع إلى الالتزام

قالت المواطنة دلال العنزي الملقبة بـ"أم فيصل"، في حديثها لـ"سبق"، أنها قدّمت 100 بلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للوقاية من جائحة كورونا، وأبلغت أمانة المنطقة الشرقية عن 5 بقالات قريبة من محل سكنها كانت مخالفة للإجراءات الاحترازية، ولم تلتزم بالتباعد الاجتماعي وأجهزة قياس الحرارة.

وأكدت "أم فيصل" أن أمانة المنطقة الشرقية استجابة على الفور للبلاغات المقدمة من المواطنة وأغلقت المؤسسات المعنية لحين التزامها وتطبيقها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، شاكرة أمانة المنطقة على استجابتها للبلاغات ودورها الرائد في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت.

وأوضحت أنها تقوم بهذه البلاغات استجابةً لدورها الوطني، قائلة: "ذلك واجب وطني على كل مواطن تجاه بلده"، وحثت جميع المواطنين على الالتزام بقوانين الدولة والامتثال لها وإبلاغ الجهات المعنية عن أي مخالفة يرصدها المواطن في الشارع.

وقامت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، بتكريم "أم فيصل" لمشاركتها التطوعية في برامج وأنشطة الجمعية وتعاونها مع كافة قطاعات الدولة في البلاغات الوطنية التي تهدف إلى إرشاد الجهات المعنية لأي ملاحظات عن النشاط التي تقوم به الجهة بهدف تصحيح وتطوير الأعمال التي تقوم بها المؤسسة وخدمة الوطن وتنميته.

وحصلت "أم فيصل"، أمس الأول، على لقب "صديقة المياه" من الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية؛ نطراً لبلاغاتها الإيجابية فيما يخصّ أعمال إدارة المياه بالمنطقة الشرقية، فيما كرم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مؤخرا "أم فيصل" ولقبتها أمانة المنطقة الشرقية بـ"صديقة الأمانة"، فيما لقبتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بسفيرة العمل التطوعي "سوبر دلال"؛ نظراً لمشاركتها في العديد من البرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية بالمنطقة الشرقية.

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تكريم "أم فيصل".. أبلغت عن 100 مخالفة بالشرقية وأغلقت 5 بقالات
سبق

قالت المواطنة دلال العنزي الملقبة بـ"أم فيصل"، في حديثها لـ"سبق"، أنها قدّمت 100 بلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للوقاية من جائحة كورونا، وأبلغت أمانة المنطقة الشرقية عن 5 بقالات قريبة من محل سكنها كانت مخالفة للإجراءات الاحترازية، ولم تلتزم بالتباعد الاجتماعي وأجهزة قياس الحرارة.

وأكدت "أم فيصل" أن أمانة المنطقة الشرقية استجابة على الفور للبلاغات المقدمة من المواطنة وأغلقت المؤسسات المعنية لحين التزامها وتطبيقها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، شاكرة أمانة المنطقة على استجابتها للبلاغات ودورها الرائد في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت.

وأوضحت أنها تقوم بهذه البلاغات استجابةً لدورها الوطني، قائلة: "ذلك واجب وطني على كل مواطن تجاه بلده"، وحثت جميع المواطنين على الالتزام بقوانين الدولة والامتثال لها وإبلاغ الجهات المعنية عن أي مخالفة يرصدها المواطن في الشارع.

وقامت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، بتكريم "أم فيصل" لمشاركتها التطوعية في برامج وأنشطة الجمعية وتعاونها مع كافة قطاعات الدولة في البلاغات الوطنية التي تهدف إلى إرشاد الجهات المعنية لأي ملاحظات عن النشاط التي تقوم به الجهة بهدف تصحيح وتطوير الأعمال التي تقوم بها المؤسسة وخدمة الوطن وتنميته.

وحصلت "أم فيصل"، أمس الأول، على لقب "صديقة المياه" من الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية؛ نطراً لبلاغاتها الإيجابية فيما يخصّ أعمال إدارة المياه بالمنطقة الشرقية، فيما كرم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مؤخرا "أم فيصل" ولقبتها أمانة المنطقة الشرقية بـ"صديقة الأمانة"، فيما لقبتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بسفيرة العمل التطوعي "سوبر دلال"؛ نظراً لمشاركتها في العديد من البرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية بالمنطقة الشرقية.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
11:57 AM

تكريم "أم فيصل".. أبلغت عن 100 مخالفة بالشرقية وأغلقت 5 بقالات

لُقِّبَت بصديقة المياه والأمانة وسفيرة التطوع ودعت الجميع إلى الالتزام

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عبدالله السالم - الدمام
1
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قالت المواطنة دلال العنزي الملقبة بـ"أم فيصل"، في حديثها لـ"سبق"، أنها قدّمت 100 بلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للوقاية من جائحة كورونا، وأبلغت أمانة المنطقة الشرقية عن 5 بقالات قريبة من محل سكنها كانت مخالفة للإجراءات الاحترازية، ولم تلتزم بالتباعد الاجتماعي وأجهزة قياس الحرارة.

وأكدت "أم فيصل" أن أمانة المنطقة الشرقية استجابة على الفور للبلاغات المقدمة من المواطنة وأغلقت المؤسسات المعنية لحين التزامها وتطبيقها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، شاكرة أمانة المنطقة على استجابتها للبلاغات ودورها الرائد في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت.

وأوضحت أنها تقوم بهذه البلاغات استجابةً لدورها الوطني، قائلة: "ذلك واجب وطني على كل مواطن تجاه بلده"، وحثت جميع المواطنين على الالتزام بقوانين الدولة والامتثال لها وإبلاغ الجهات المعنية عن أي مخالفة يرصدها المواطن في الشارع.

وقامت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، بتكريم "أم فيصل" لمشاركتها التطوعية في برامج وأنشطة الجمعية وتعاونها مع كافة قطاعات الدولة في البلاغات الوطنية التي تهدف إلى إرشاد الجهات المعنية لأي ملاحظات عن النشاط التي تقوم به الجهة بهدف تصحيح وتطوير الأعمال التي تقوم بها المؤسسة وخدمة الوطن وتنميته.

وحصلت "أم فيصل"، أمس الأول، على لقب "صديقة المياه" من الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية؛ نطراً لبلاغاتها الإيجابية فيما يخصّ أعمال إدارة المياه بالمنطقة الشرقية، فيما كرم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مؤخرا "أم فيصل" ولقبتها أمانة المنطقة الشرقية بـ"صديقة الأمانة"، فيما لقبتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بسفيرة العمل التطوعي "سوبر دلال"؛ نظراً لمشاركتها في العديد من البرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية بالمنطقة الشرقية.

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