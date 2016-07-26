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تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة

رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ إن تروية مستمرة في يومها الـ 12.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/12/16هـ، لصباح الثلاثاء 1442/12/17هـ، "إن شاء الله" أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة وجازان والإمارات وعُمان واليمن.

وتابع: تمتد للشمالية‏ ورياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة
سبق

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ إن تروية مستمرة في يومها الـ 12.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/12/16هـ، لصباح الثلاثاء 1442/12/17هـ، "إن شاء الله" أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة وجازان والإمارات وعُمان واليمن.

وتابع: تمتد للشمالية‏ ورياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
08:27 AM

تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة

رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ إن تروية مستمرة في يومها الـ 12.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/12/16هـ، لصباح الثلاثاء 1442/12/17هـ، "إن شاء الله" أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة وجازان والإمارات وعُمان واليمن.

وتابع: تمتد للشمالية‏ ورياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.

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