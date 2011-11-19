نائب الرئيس اليمني: الحوثيون مستمرون في التعنت والخروج عن إرادة اليمنيين والعالم

الفريق "محسن" أكد أن المليشيات تخضع لرغبة إيران ومشروعها التخريبي في المنطقة

جدَّد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، التشديد على أن خيار السلام في بلاده هو المبدأ الذي تنتهجه الشرعية منذ البداية.

وقال الفريق محسن: "إن الحكومة الشرعية خاضت في سبيل السلام العديد من المشاورات في وقت يستمر فيه الحوثي بتعنته، وخروجه عن إرادة وإجماع اليمنيين والعالم تنفيذًا لرغبة وتوجيهات إيران ومشروعها التخريبي في اليمن والمنطقة".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن نائب الرئيس اليمني حث خلال لقائه قيادات جبهة قانية في محافظة البيضاء، بحضور محافظ المحافظة قائد المحور اللواء ناصر الخضر السوادي، وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح، على مضاعفة الجهود، وبذل أقصى الطاقات في سبيل إرساء الأمن والسلام والاستقرار في اليمن. مؤكدًا أن محافظة البيضاء التي قدمت التضحيات الجسيمة، وسطرت بطولات تاريخية، هي على موعد مع النصر والتحرير، وعودتها لمنبعها الجمهوري.

وأطلعت القيادات العسكرية الفريق محسن على تقارير عن الأوضاع الميدانية، وأوضاع الوحدات العسكرية، وجهود استكمال التحرير، وتثبيت الأمن والاستقرار.



