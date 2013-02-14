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اللجنة الفنية تختار أجمل ثلاثة أهداف في الجولة 20 .. تعرف عليها

كشفت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على هدف عبد العزيز البيشي لاعب الاتحاد بمرمى النصر والهدف الثاني للمحترف المصري في صفوف التعاون مصطفى فتحي في "ديربي بريدة".

ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف المحترف البرازيلي بصفوف فريق الشباب كارلوس جونيور الذي سجله بمرمى ضمك.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللجنة الفنية تختار أجمل ثلاثة أهداف في الجولة 20 .. تعرف عليها
سبق

كشفت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على هدف عبد العزيز البيشي لاعب الاتحاد بمرمى النصر والهدف الثاني للمحترف المصري في صفوف التعاون مصطفى فتحي في "ديربي بريدة".

ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف المحترف البرازيلي بصفوف فريق الشباب كارلوس جونيور الذي سجله بمرمى ضمك.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
08:55 PM

اللجنة الفنية تختار أجمل ثلاثة أهداف في الجولة 20 .. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على هدف عبد العزيز البيشي لاعب الاتحاد بمرمى النصر والهدف الثاني للمحترف المصري في صفوف التعاون مصطفى فتحي في "ديربي بريدة".

ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف المحترف البرازيلي بصفوف فريق الشباب كارلوس جونيور الذي سجله بمرمى ضمك.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,861
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,442
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,108
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