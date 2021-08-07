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شاب سعودي يمتهن حرفة صناعة أدوات الصقور بإتقان

شد زوّار المزاد الدولي لمزارع إنتاجها

استهوت الشاب "عبدالرحمن ماجد الشغدلي"، البالغ من العمر 13 عامًا، حياة الصقور، حاملاً الشغف لمتابعة سير حياتها وتفاصيلها الدقيقة، ليعزم الشاب الصغير القادم من مدينة حائل على جعل هوايته نقطة بدء ومسار عمل، وبدأ في تعلّم حرفة صناعة أدوات الصقور حتى أتقنها.

ويشارك الشاب "عبدالرحمن" بأدواته في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، المقام بتنظيم من نادي الصقور السعودي في ملهم، التي تساعد الصقّار على ترويض وتدريب الصقر، وتنظيم طيرانه، حتى يؤدي مهامه بالشكل المطلوب.

ويروي الشاب أن دخوله عالم الصقارة كان نتيجة محبة ومهنة غرسها والده في نفسه، حيث كان يرافقه في رحلاته مع الصقور، وتعلّم صنع مستلزماتها، وخلال أقل من عام تمكّن من إتقان هذه الصناعة.

وأكّد "عبدالرحمن الشغدلي" أن هواية الصيد بالصقور وصناعة مستلزماتها تشكل هواية بالنسبة له قبل أن تكون حرفة، ويطمح لتنميتها بافتتاح متجر لبيعها وخدمة الصقارين.

وكان "الشغدلي" أثار انتباه زوّار المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور؛ لصغر سنه ومهاراته في صنع البراقع وأدوات الطيور بإتقان، مع الحرص على جودة المنتج النهائي، والذي يشكل مصدر رزق له ولوالده في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاب سعودي يمتهن حرفة صناعة أدوات الصقور بإتقان
سبق

استهوت الشاب "عبدالرحمن ماجد الشغدلي"، البالغ من العمر 13 عامًا، حياة الصقور، حاملاً الشغف لمتابعة سير حياتها وتفاصيلها الدقيقة، ليعزم الشاب الصغير القادم من مدينة حائل على جعل هوايته نقطة بدء ومسار عمل، وبدأ في تعلّم حرفة صناعة أدوات الصقور حتى أتقنها.

ويشارك الشاب "عبدالرحمن" بأدواته في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، المقام بتنظيم من نادي الصقور السعودي في ملهم، التي تساعد الصقّار على ترويض وتدريب الصقر، وتنظيم طيرانه، حتى يؤدي مهامه بالشكل المطلوب.

ويروي الشاب أن دخوله عالم الصقارة كان نتيجة محبة ومهنة غرسها والده في نفسه، حيث كان يرافقه في رحلاته مع الصقور، وتعلّم صنع مستلزماتها، وخلال أقل من عام تمكّن من إتقان هذه الصناعة.

وأكّد "عبدالرحمن الشغدلي" أن هواية الصيد بالصقور وصناعة مستلزماتها تشكل هواية بالنسبة له قبل أن تكون حرفة، ويطمح لتنميتها بافتتاح متجر لبيعها وخدمة الصقارين.

وكان "الشغدلي" أثار انتباه زوّار المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور؛ لصغر سنه ومهاراته في صنع البراقع وأدوات الطيور بإتقان، مع الحرص على جودة المنتج النهائي، والذي يشكل مصدر رزق له ولوالده في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
11:49 PM

شاب سعودي يمتهن حرفة صناعة أدوات الصقور بإتقان

شد زوّار المزاد الدولي لمزارع إنتاجها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استهوت الشاب "عبدالرحمن ماجد الشغدلي"، البالغ من العمر 13 عامًا، حياة الصقور، حاملاً الشغف لمتابعة سير حياتها وتفاصيلها الدقيقة، ليعزم الشاب الصغير القادم من مدينة حائل على جعل هوايته نقطة بدء ومسار عمل، وبدأ في تعلّم حرفة صناعة أدوات الصقور حتى أتقنها.

ويشارك الشاب "عبدالرحمن" بأدواته في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، المقام بتنظيم من نادي الصقور السعودي في ملهم، التي تساعد الصقّار على ترويض وتدريب الصقر، وتنظيم طيرانه، حتى يؤدي مهامه بالشكل المطلوب.

ويروي الشاب أن دخوله عالم الصقارة كان نتيجة محبة ومهنة غرسها والده في نفسه، حيث كان يرافقه في رحلاته مع الصقور، وتعلّم صنع مستلزماتها، وخلال أقل من عام تمكّن من إتقان هذه الصناعة.

وأكّد "عبدالرحمن الشغدلي" أن هواية الصيد بالصقور وصناعة مستلزماتها تشكل هواية بالنسبة له قبل أن تكون حرفة، ويطمح لتنميتها بافتتاح متجر لبيعها وخدمة الصقارين.

وكان "الشغدلي" أثار انتباه زوّار المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور؛ لصغر سنه ومهاراته في صنع البراقع وأدوات الطيور بإتقان، مع الحرص على جودة المنتج النهائي، والذي يشكل مصدر رزق له ولوالده في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

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