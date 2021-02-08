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مصر تعلن دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثيين وصون أمنها وسلامة أراضيها

الخارجية المصرية عبرت عن استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية

دانت وزارة الخارجية المصرية سلسلة الهجمات التي شنها الأحد الحوثيون على السعودية من اليمن بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، وفق روسيا اليوم.

وأعربت مصر، في بيان الوزارة، عن "استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقاً لقواعد القانون الدولي والإنساني".

وأكدت مصر "وقوفها إلى جانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وقد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق من يوم الأحد، عن إحباطه 4 هجمات شنتها قوات الحوثيين من اليمن على السعودية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، متهماً إياهم بالتعمد في استهداف المدنيين في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصر تعلن دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثيين وصون أمنها وسلامة أراضيها
سبق

دانت وزارة الخارجية المصرية سلسلة الهجمات التي شنها الأحد الحوثيون على السعودية من اليمن بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، وفق روسيا اليوم.

وأعربت مصر، في بيان الوزارة، عن "استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقاً لقواعد القانون الدولي والإنساني".

وأكدت مصر "وقوفها إلى جانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وقد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق من يوم الأحد، عن إحباطه 4 هجمات شنتها قوات الحوثيين من اليمن على السعودية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، متهماً إياهم بالتعمد في استهداف المدنيين في المملكة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
01:03 AM

مصر تعلن دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثيين وصون أمنها وسلامة أراضيها

الخارجية المصرية عبرت عن استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دانت وزارة الخارجية المصرية سلسلة الهجمات التي شنها الأحد الحوثيون على السعودية من اليمن بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، وفق روسيا اليوم.

وأعربت مصر، في بيان الوزارة، عن "استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقاً لقواعد القانون الدولي والإنساني".

وأكدت مصر "وقوفها إلى جانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وقد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق من يوم الأحد، عن إحباطه 4 هجمات شنتها قوات الحوثيين من اليمن على السعودية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، متهماً إياهم بالتعمد في استهداف المدنيين في المملكة.

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