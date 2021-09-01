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هيئة المساحة تسجّل المرجع المكاني الوطني "SANSRS" في الآيزو

بالتعاون مع "المواصفات".. مختص بالمراجع الجيوديسية في كل دولة

قامت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، بتسجيل المرجع المكاني الوطني للمملكة (SANSRS) في السجل الخاص بالمراجع الجيوديسية (ISO Geodetic Registry) التابع للجنة الفنية للمعلومات الجغرافية الجيوماتكس في المنظمة الدولية للمعايير (ISO/TC211)، والمختصة بتسجيل إطارات المراجع الجيوديسية المعتمدة في كل دولة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقق أهدافها في اعتماد وتطوير البيئة التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، وكذلك التعريف بالمرجع على النطاقين الدولي بغرض النشر والاعتماد في المنصات الدولية، وكذلك على المستوى المحلي لضمان سهولة وصول المستخدمين إليه، ولدعم حوكمة البيانات الجيومكانية بالمملكة وتكامل الأعمال والاستثمارات المتعلقة بالمعلومات الجيومكانية.

يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه بناءً على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، حيث قامت الهيئة بإنشاء المرجع المكاني الوطني (SANSRS) وذلك بحساب المرجع الجيوديسي الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويعد المرجع المكاني الوطني نظاماً مرجعياً مكانياً يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع، حيث يتم بناء المنتجات الجيومكانية استناداً إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر أيضاً التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المساحة تسجّل المرجع المكاني الوطني "SANSRS" في الآيزو
سبق

قامت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، بتسجيل المرجع المكاني الوطني للمملكة (SANSRS) في السجل الخاص بالمراجع الجيوديسية (ISO Geodetic Registry) التابع للجنة الفنية للمعلومات الجغرافية الجيوماتكس في المنظمة الدولية للمعايير (ISO/TC211)، والمختصة بتسجيل إطارات المراجع الجيوديسية المعتمدة في كل دولة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقق أهدافها في اعتماد وتطوير البيئة التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، وكذلك التعريف بالمرجع على النطاقين الدولي بغرض النشر والاعتماد في المنصات الدولية، وكذلك على المستوى المحلي لضمان سهولة وصول المستخدمين إليه، ولدعم حوكمة البيانات الجيومكانية بالمملكة وتكامل الأعمال والاستثمارات المتعلقة بالمعلومات الجيومكانية.

يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه بناءً على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، حيث قامت الهيئة بإنشاء المرجع المكاني الوطني (SANSRS) وذلك بحساب المرجع الجيوديسي الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويعد المرجع المكاني الوطني نظاماً مرجعياً مكانياً يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع، حيث يتم بناء المنتجات الجيومكانية استناداً إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر أيضاً التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
09:27 AM

هيئة المساحة تسجّل المرجع المكاني الوطني "SANSRS" في الآيزو

بالتعاون مع "المواصفات".. مختص بالمراجع الجيوديسية في كل دولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قامت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، بتسجيل المرجع المكاني الوطني للمملكة (SANSRS) في السجل الخاص بالمراجع الجيوديسية (ISO Geodetic Registry) التابع للجنة الفنية للمعلومات الجغرافية الجيوماتكس في المنظمة الدولية للمعايير (ISO/TC211)، والمختصة بتسجيل إطارات المراجع الجيوديسية المعتمدة في كل دولة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقق أهدافها في اعتماد وتطوير البيئة التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، وكذلك التعريف بالمرجع على النطاقين الدولي بغرض النشر والاعتماد في المنصات الدولية، وكذلك على المستوى المحلي لضمان سهولة وصول المستخدمين إليه، ولدعم حوكمة البيانات الجيومكانية بالمملكة وتكامل الأعمال والاستثمارات المتعلقة بالمعلومات الجيومكانية.

يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه بناءً على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، حيث قامت الهيئة بإنشاء المرجع المكاني الوطني (SANSRS) وذلك بحساب المرجع الجيوديسي الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويعد المرجع المكاني الوطني نظاماً مرجعياً مكانياً يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع، حيث يتم بناء المنتجات الجيومكانية استناداً إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر أيضاً التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة.

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