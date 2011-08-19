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الاتفاق يرفع من درجة تحضيراته للشباب.. والمالكي والمولد يواجهان الإعلام

رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي، من درجة تحضيرات فريقه في التدريب الذي قاده عصر اليوم الأربعاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، قبل مواجهة مضيفه فريق الشباب مساء يوم السبت المقبل في الرياض.

واشتمل التدريب على تمارين لياقية عبر عدة محطّات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يعقد مساعد المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي، إلى جانب الظهير الأيمن سعيد المولد؛ مؤتمرًا صحفيًّا عند الساعة الـ7 من مساء يوم غدٍ الخميس في قاعة المؤتمرات بالنادي؛ للحديث عن مواجهة الاتفاق مع مضيفه الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الاتفاق يرفع من درجة تحضيراته للشباب.. والمالكي والمولد يواجهان الإعلام
سبق

رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي، من درجة تحضيرات فريقه في التدريب الذي قاده عصر اليوم الأربعاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، قبل مواجهة مضيفه فريق الشباب مساء يوم السبت المقبل في الرياض.

واشتمل التدريب على تمارين لياقية عبر عدة محطّات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يعقد مساعد المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي، إلى جانب الظهير الأيمن سعيد المولد؛ مؤتمرًا صحفيًّا عند الساعة الـ7 من مساء يوم غدٍ الخميس في قاعة المؤتمرات بالنادي؛ للحديث عن مواجهة الاتفاق مع مضيفه الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:22 PM

الاتفاق يرفع من درجة تحضيراته للشباب.. والمالكي والمولد يواجهان الإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي، من درجة تحضيرات فريقه في التدريب الذي قاده عصر اليوم الأربعاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، قبل مواجهة مضيفه فريق الشباب مساء يوم السبت المقبل في الرياض.

واشتمل التدريب على تمارين لياقية عبر عدة محطّات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يعقد مساعد المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي، إلى جانب الظهير الأيمن سعيد المولد؛ مؤتمرًا صحفيًّا عند الساعة الـ7 من مساء يوم غدٍ الخميس في قاعة المؤتمرات بالنادي؛ للحديث عن مواجهة الاتفاق مع مضيفه الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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