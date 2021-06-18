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شرطة الرياض تطيح بشخص تحرَّش بطفل وآذاه بسلوكيات تتنافى مع القيم الدينية

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي لتحرُّش شخص بطفل، وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية لحماية الطفل، وجرى إيقاف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بشخص تحرَّش بطفل وآذاه بسلوكيات تتنافى مع القيم الدينية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي لتحرُّش شخص بطفل، وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية لحماية الطفل، وجرى إيقاف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
11:45 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
11:57 PM

شرطة الرياض تطيح بشخص تحرَّش بطفل وآذاه بسلوكيات تتنافى مع القيم الدينية

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي لتحرُّش شخص بطفل، وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية لحماية الطفل، وجرى إيقاف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته للنيابة العامة.

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