النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر

أكد أن لغةُ الأرقامِ خيرُ شاهدٍ على حسنِ الإدارة والقضاءِ على الاجتهاداتِ العشوائيةِ

أكد عضو مجلس الشورى ومحافظ الخرج السابق شبيلي بن مجدوع آل مجدوع أن لغة الأرقامِ خيرُ شاهدٍ على نجاحِ التوجهِ وتحقيقِ المستهدفِ وحسنِ الإدارة والقضاءِ على الاجتهاداتِ العشوائيةِ وتوحيدِ القيادةِ تحتَ يدٍ واحدةٍ منحها اللهُ القدرةَ على تحقيقِ الأفضلِ والتسببِ في خلقِ المستحيل، كلُّ ذلكَ باختصار سرُّ النجاحاتِ التي تعيشُها البلاد، ويُعطي الثقةَ كاملةً رغمَ ما تعجُّ بهِ المنطقةُ من صراع.

وقال "ال مجدوع "إن خطاب الملك سلمان وتصريح وليِّ العهدِ المُفَكّرِ القويِّ الأمين زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضرِ المُعاش، وضمانِ مستقبلٍ مشرقٍ وسطيّ وسطَ تحدياتٍ ماثلةٍ من الداخلِ والخارج، حطّمها التوكلُ على اللهِ ثمَّ سلامة المقصدِ وحسن التخطيطِ وتوظيف الخبراءِ ومشورة الأنقياء، فكانت التغطيةُ والتمويلُ وتنامي الدخلِ والحدُّ من البطالةِ والدفاعُ عن الدينِ ثم الوطنِ والمواطنِ وإغاثةُ الملهوفِ وتحقيقُ الأمن وصرفُ الملياراتِ من أجلِ الشعبِ الوفيِّ والمقيمِ الضَيف ومحاسبةُ المفسدِ ديناً ومادةً وتطرّفاً، الكبير قبلَ الصغير مما كادَ أن يوصِلَنا لمآزقَ شتى، وكشْفُ أوراقِ المُنجَزِ الحكوميّ على طاولةِ الإعلامِ بشفافيةٍ حقيقية تُفضي إلى الاحترافيةِ وتحقيقِ الكفاءة، كآليةٍ أمثل لاستغلالِ المواردِ المتاحة.

وتابع "ال مجدوع " قائلاً: كلُّ ذلكَ يسيرُ بخطىً ثابتة، وعزمٍ لايعرفُ الكلل، فشكراً لمليكِنا المفدى، وعهداً جديداً يُشرقُ بالأفعالِ والإنجازات، والحضورِ الدولي والمكانةِ والثقلِ والدخل، والانضباطِ والثباتِ مع من اختارهُ اللهُ وتنبأَ ودعا لهُ بتولي المقاليدِ عمُّهُ المرحومُ بإذنِ اللهِ الملك عبدالله، واختارهُ عن درايةٍ والدهُ الملك سلمان، ورضيَ بهِ الشعبُ ورحبَ بهِ الأصدقاء، وهابهُ الأعداء، فشكراً ياوليَّ العهد، سلمتَ يا أبا سلمان، وكلنا نسلم عليك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر
سبق

أكد عضو مجلس الشورى ومحافظ الخرج السابق شبيلي بن مجدوع آل مجدوع أن لغة الأرقامِ خيرُ شاهدٍ على نجاحِ التوجهِ وتحقيقِ المستهدفِ وحسنِ الإدارة والقضاءِ على الاجتهاداتِ العشوائيةِ وتوحيدِ القيادةِ تحتَ يدٍ واحدةٍ منحها اللهُ القدرةَ على تحقيقِ الأفضلِ والتسببِ في خلقِ المستحيل، كلُّ ذلكَ باختصار سرُّ النجاحاتِ التي تعيشُها البلاد، ويُعطي الثقةَ كاملةً رغمَ ما تعجُّ بهِ المنطقةُ من صراع.

وقال "ال مجدوع "إن خطاب الملك سلمان وتصريح وليِّ العهدِ المُفَكّرِ القويِّ الأمين زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضرِ المُعاش، وضمانِ مستقبلٍ مشرقٍ وسطيّ وسطَ تحدياتٍ ماثلةٍ من الداخلِ والخارج، حطّمها التوكلُ على اللهِ ثمَّ سلامة المقصدِ وحسن التخطيطِ وتوظيف الخبراءِ ومشورة الأنقياء، فكانت التغطيةُ والتمويلُ وتنامي الدخلِ والحدُّ من البطالةِ والدفاعُ عن الدينِ ثم الوطنِ والمواطنِ وإغاثةُ الملهوفِ وتحقيقُ الأمن وصرفُ الملياراتِ من أجلِ الشعبِ الوفيِّ والمقيمِ الضَيف ومحاسبةُ المفسدِ ديناً ومادةً وتطرّفاً، الكبير قبلَ الصغير مما كادَ أن يوصِلَنا لمآزقَ شتى، وكشْفُ أوراقِ المُنجَزِ الحكوميّ على طاولةِ الإعلامِ بشفافيةٍ حقيقية تُفضي إلى الاحترافيةِ وتحقيقِ الكفاءة، كآليةٍ أمثل لاستغلالِ المواردِ المتاحة.

وتابع "ال مجدوع " قائلاً: كلُّ ذلكَ يسيرُ بخطىً ثابتة، وعزمٍ لايعرفُ الكلل، فشكراً لمليكِنا المفدى، وعهداً جديداً يُشرقُ بالأفعالِ والإنجازات، والحضورِ الدولي والمكانةِ والثقلِ والدخل، والانضباطِ والثباتِ مع من اختارهُ اللهُ وتنبأَ ودعا لهُ بتولي المقاليدِ عمُّهُ المرحومُ بإذنِ اللهِ الملك عبدالله، واختارهُ عن درايةٍ والدهُ الملك سلمان، ورضيَ بهِ الشعبُ ورحبَ بهِ الأصدقاء، وهابهُ الأعداء، فشكراً ياوليَّ العهد، سلمتَ يا أبا سلمان، وكلنا نسلم عليك.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
11:03 PM

"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر

أكد أن لغةُ الأرقامِ خيرُ شاهدٍ على حسنِ الإدارة والقضاءِ على الاجتهاداتِ العشوائيةِ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
419

أكد عضو مجلس الشورى ومحافظ الخرج السابق شبيلي بن مجدوع آل مجدوع أن لغة الأرقامِ خيرُ شاهدٍ على نجاحِ التوجهِ وتحقيقِ المستهدفِ وحسنِ الإدارة والقضاءِ على الاجتهاداتِ العشوائيةِ وتوحيدِ القيادةِ تحتَ يدٍ واحدةٍ منحها اللهُ القدرةَ على تحقيقِ الأفضلِ والتسببِ في خلقِ المستحيل، كلُّ ذلكَ باختصار سرُّ النجاحاتِ التي تعيشُها البلاد، ويُعطي الثقةَ كاملةً رغمَ ما تعجُّ بهِ المنطقةُ من صراع.

وقال "ال مجدوع "إن خطاب الملك سلمان وتصريح وليِّ العهدِ المُفَكّرِ القويِّ الأمين زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضرِ المُعاش، وضمانِ مستقبلٍ مشرقٍ وسطيّ وسطَ تحدياتٍ ماثلةٍ من الداخلِ والخارج، حطّمها التوكلُ على اللهِ ثمَّ سلامة المقصدِ وحسن التخطيطِ وتوظيف الخبراءِ ومشورة الأنقياء، فكانت التغطيةُ والتمويلُ وتنامي الدخلِ والحدُّ من البطالةِ والدفاعُ عن الدينِ ثم الوطنِ والمواطنِ وإغاثةُ الملهوفِ وتحقيقُ الأمن وصرفُ الملياراتِ من أجلِ الشعبِ الوفيِّ والمقيمِ الضَيف ومحاسبةُ المفسدِ ديناً ومادةً وتطرّفاً، الكبير قبلَ الصغير مما كادَ أن يوصِلَنا لمآزقَ شتى، وكشْفُ أوراقِ المُنجَزِ الحكوميّ على طاولةِ الإعلامِ بشفافيةٍ حقيقية تُفضي إلى الاحترافيةِ وتحقيقِ الكفاءة، كآليةٍ أمثل لاستغلالِ المواردِ المتاحة.

وتابع "ال مجدوع " قائلاً: كلُّ ذلكَ يسيرُ بخطىً ثابتة، وعزمٍ لايعرفُ الكلل، فشكراً لمليكِنا المفدى، وعهداً جديداً يُشرقُ بالأفعالِ والإنجازات، والحضورِ الدولي والمكانةِ والثقلِ والدخل، والانضباطِ والثباتِ مع من اختارهُ اللهُ وتنبأَ ودعا لهُ بتولي المقاليدِ عمُّهُ المرحومُ بإذنِ اللهِ الملك عبدالله، واختارهُ عن درايةٍ والدهُ الملك سلمان، ورضيَ بهِ الشعبُ ورحبَ بهِ الأصدقاء، وهابهُ الأعداء، فشكراً ياوليَّ العهد، سلمتَ يا أبا سلمان، وكلنا نسلم عليك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,054
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,367
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,287

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة